В Греции нашли статую Геркулеса возрастом почти 2000 лет

Во время раскопок археологи обнаружили работу римского периода, второго века нашей эры, изображающую мифического героя Геркулеса, также известного как Геракл, сообщает Министерство культуры и спорта Греции.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Команда исследователей из Университета Аристотеля в Салониках в Греции занималась раскопками одной из главных улиц города, они были завершены в середине сентября, сообщается в материале CNN.

По сообщению министерства культуры, в ходе раскопок также было обнаружено богато украшенное сооружение, предположительно являющееся фонтаном, который украшала статуя.

Археологи полагают, что сооружение датируется восьмым или девятым веком нашей эры, также в заявлении объясняется, что подобные статуи часто украшали здания в Константинополе (сейчас в Стамбуле) во времена римского правления и до позднего византийского периода.

Напомним, что согласно легендам, Геркулес это полубог, сын Зевса, который проявил сверхчеловеческую силу и совершил 12 подвигов, назначенных ему царем Эврисфеем.