Наступление осени — не повод запираться дома и коротать вечера на диване перед телевизором. Наоборот, в это время года приятно погулять по "золотым" паркам, посмотреть театральную постановку, послушать джаз в уютном ресторане. О том, куда сходить в эти выходные, чтобы не скучать, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Pxhere Pxhere

Куда сходить 8-9 октября

Видео дня

Кроме прогулок в парках и скверах в эти выходные в Москве можно посмотреть спектакли, иммерсивные шоу, побывать на концертах или мюзиклах. Заранее подбирайте развлечение по интересам, и уикенд точно вас не разочарует.

Экскурсия "Моя Москва" 8 октября

Москва по праву считается одной из самых красивых столиц в мире. Не отказывайте себе в удовольствии насладиться красотой города осенью. Особенно интересно изучать исторический центр вместе с профессиональным гидом. В пешую экскурсию входит увлекательный маршрут по самым интересным улицам и площадям Москвы.

Концерт «StandUp & Action (Стендап + Джаз концерт)» 8 октября

Стендап-выступления становятся все более популярными в России, а комики теперь вызывают у общества еще больше интереса, чем когда-то рэперы. Монологи на злободневные темы с искрометным юмором, да еще и вместе с джазовым концертов — один из самых увлекательных способов провести осенние выходные. Выступать будут три секретных комика из StandUp на ТНТ, Comedy Club и Comedy Баттл и профессиональные музыканты.

Куда сходить театралам

Театральные постановки в столице традиционно пользуются популярностью. Остается только выбрать жанр и репертуар, который вам по душе.

"Страсти по Бумбарашу" 8 октября

Московский Театр Олега Табакова (Сцена на Сухаревской)

Спектакль «Страсти по Бумбарашу» впервые попал в афишу Театра Олега Табакова еще в 1993 году и к настоящему моменту уже объездил с гастролями полмира. Спектакль не сходил со сцены 18 лет, и Олег Павлович Табаков хотел, чтобы спектакль вернулся в репертуар его театра, но уже с новыми молодыми актерами.

Спектакль задевает важные для общества темы и заставляет нас задуматься и взглянуть на себя, как в зеркало. По сюжету Бумбараш возвращается в родную деревню с Первой мировой войны и не находит ни невесты, ни дома. Да и в своей стране разворачивается гражданская война, брат воюет с братом.

"Старший сын"

8 октября

Театр Маяковского

"Старший сын" стал одной из самых пронзительных пьес драматурга Александра Вампилова. В главной роли сыграл народный артист России Игорь Костолевский. Вся комедия построена на стечении необычных странных обстоятельств. Трагичная и одновременно смешная пьеса рассказывает о том, как герой, искавший простой ночлег, обрел семью.

"Не может быть!"

9 октября

Центральный академический театр Российской Армии

В 1975 году Леонид Гайдай снял свою известную комедию «Не может быть!» по трем произведениям Михаила Зощенко: рассказы «Забавное приключение», «Преступление и наказание» и пьеса «Свадьба». В основе спектакля те же самые произведения.

"Бешеные деньги!"

9 октября

Театр Маяковского

Спектакль "Бешеные деньги!" по драматургии Александра Островского в Театре Маяковского приурочили к юбилею народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой.

Пьеса остается актуальной для всех поколений - деньги и жажда власти интересовали и мотивировали людей в любом веке. Герои спектакля представляют разорившееся московское дворянство, живущее шикарной жизнью в долг.

Молодой красавицей-героиней Лидией восхищается вся московская элита. Девушка, привыкшая к роскошной праздной жизни, ищет своего "единственного", готового обеспечить ее безбедное существование. Однажды она узнает о неслыханном богатстве провинциального предпринимателя и решает связать свою судьбу с ним, но ошибается в своих планах и расчетах.

Куда сходить с детьми

Занимать детей смартфонами и мультфильмами можно и в будние, а вот в выходные 8-9 октября для детей можно найти другие развлечения.

Большое шоу иллюзий 8 октября

Творческий центр «Москворечье»

Цирк Чудес на Каширке

Взрослым и детям на арене цирка откроется волшебный удивительный мир, наполненный чудесами. Звезды телешоу, сильнейшие фокусники мира, лауреаты международных фестивалей покажут трюки, покорившие сердца уже тысяч зрителей.

Министерство Магии

8 октября

Усадьба Салтыковых-Чертковых

Масштабное иммерсивное шоу для всей семьи "Министерство Магии" покажут в сердце столицы, среди настоящих ведомств и министерств. В роскошном особняке на Мясницкой разворачивается московский "Хогвартс" — в кабинетах кипит волшебная работа, маги творят чудеса, а гномы наводят порядок в учебных залах. Представьте себе, что в столице есть целый особняк, в котором решаются все магические дела!

"Морская симфония"

8 октября

Москвариум