Наступление осени — не повод запираться дома и коротать вечера на диване перед телевизором. Наоборот, в это время года приятно погулять по "золотым" паркам, посмотреть театральную постановку, послушать джаз в уютном ресторане. О том, куда сходить в эти выходные, чтобы не скучать, читайте в материале "Рамблера".
Кроме прогулок в парках и скверах в эти выходные в Москве можно посмотреть спектакли, иммерсивные шоу, побывать на концертах или мюзиклах. Заранее подбирайте развлечение по интересам, и уикенд точно вас не разочарует.
Москва по праву считается одной из самых красивых столиц в мире. Не отказывайте себе в удовольствии насладиться красотой города осенью. Особенно интересно изучать исторический центр вместе с профессиональным гидом. В пешую экскурсию входит увлекательный маршрут по самым интересным улицам и площадям Москвы.
Стендап-выступления становятся все более популярными в России, а комики теперь вызывают у общества еще больше интереса, чем когда-то рэперы. Монологи на злободневные темы с искрометным юмором, да еще и вместе с джазовым концертов — один из самых увлекательных способов провести осенние выходные. Выступать будут три секретных комика из StandUp на ТНТ, Comedy Club и Comedy Баттл и профессиональные музыканты.
Театральные постановки в столице традиционно пользуются популярностью. Остается только выбрать жанр и репертуар, который вам по душе.
Спектакль «Страсти по Бумбарашу» впервые попал в афишу Театра Олега Табакова еще в 1993 году и к настоящему моменту уже объездил с гастролями полмира. Спектакль не сходил со сцены 18 лет, и Олег Павлович Табаков хотел, чтобы спектакль вернулся в репертуар его театра, но уже с новыми молодыми актерами.
Спектакль задевает важные для общества темы и заставляет нас задуматься и взглянуть на себя, как в зеркало. По сюжету Бумбараш возвращается в родную деревню с Первой мировой войны и не находит ни невесты, ни дома. Да и в своей стране разворачивается гражданская война, брат воюет с братом.
"Старший сын" стал одной из самых пронзительных пьес драматурга Александра Вампилова. В главной роли сыграл народный артист России Игорь Костолевский. Вся комедия построена на стечении необычных странных обстоятельств. Трагичная и одновременно смешная пьеса рассказывает о том, как герой, искавший простой ночлег, обрел семью.
В 1975 году Леонид Гайдай снял свою известную комедию «Не может быть!» по трем произведениям Михаила Зощенко: рассказы «Забавное приключение», «Преступление и наказание» и пьеса «Свадьба». В основе спектакля те же самые произведения.
Спектакль "Бешеные деньги!" по драматургии Александра Островского в Театре Маяковского приурочили к юбилею народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой.
Пьеса остается актуальной для всех поколений - деньги и жажда власти интересовали и мотивировали людей в любом веке. Герои спектакля представляют разорившееся московское дворянство, живущее шикарной жизнью в долг.
Молодой красавицей-героиней Лидией восхищается вся московская элита. Девушка, привыкшая к роскошной праздной жизни, ищет своего "единственного", готового обеспечить ее безбедное существование. Однажды она узнает о неслыханном богатстве провинциального предпринимателя и решает связать свою судьбу с ним, но ошибается в своих планах и расчетах.
Занимать детей смартфонами и мультфильмами можно и в будние, а вот в выходные 8-9 октября для детей можно найти другие развлечения.
Взрослым и детям на арене цирка откроется волшебный удивительный мир, наполненный чудесами. Звезды телешоу, сильнейшие фокусники мира, лауреаты международных фестивалей покажут трюки, покорившие сердца уже тысяч зрителей.
Масштабное иммерсивное шоу для всей семьи "Министерство Магии" покажут в сердце столицы, среди настоящих ведомств и министерств. В роскошном особняке на Мясницкой разворачивается московский "Хогвартс" — в кабинетах кипит волшебная работа, маги творят чудеса, а гномы наводят порядок в учебных залах. Представьте себе, что в столице есть целый особняк, в котором решаются все магические дела!
В Москвариуме покажут новое шоу "Морская симфония", в котором легендарные "Времена года" Вивальди исаолняет симфонический оркестр из 32 профессиональных музыкантов. И все это сопровождается выступлениями морских обитателей: дельфинов, моржей, касаток и морских львов.