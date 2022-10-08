Экскурсии и театр: куда сходить в выходные 8-9 октября

Куда сходить в эти выходные — кто-то заранее знает ответ на вопрос, а кто-то предпочитает принимать решения в последний момент. "Рамблер" рассказывает, куда сходить 8-9 октября, чтобы отлично провести время всей семьей.
Участники погуляют по по Соколиному двору и увидят, как летают ловчие птицы. Царь Алексей Михайлович уделял соколиной охоте много времени и лично следил за подготовкой ловчих птиц.
Всего будет показано 50 спектаклей для детей, а кроме того, планируются встречи с писателями, актерские читки, мастер-классы и многое другое. Подробности на сайте фестиваля.
В День мигрирующих птиц посетителей парка ждет большая программа мастер-классов от семейного клуба «ART ЭТАЖ». Сначала — урок живописи с помощью кофе в шахматной беседке, а потом — танцы для всех. Участие бесплатное.
Центр по развитию спорта «Дневник бегуна» проводит спортивный забег на 5 км. Приглашаются все желающие. Участники собираются у входной арки со стороны улицы Юности. Участие бесплатное. С собой приносить спортивный настрой и веру в себя.
Организаторы приглашают детей и их родителей на мастер-класс по созданию композиции «Осенний лес на ладошке». Дети научатся работать в команде вместе с родителями, узнают кое-что о природных материалах. Участие бесплатное, но предварительно нужно зарегистрироваться.
Балет на музыку Сергея Прокофьева в классической постановке знаменитого балетмейстера Юрия Григоровича. В основе сюжета — легенда о Даниле-мастере и Хозяйке Медной горы. И конечно же, любовь побеждает.
Удивительные истории, неиссякаемый оптимизм, великолепная игра Константина Хабенского — что еще нужно для прекрасного вечера? Пожалуй, только прекрасная компания.
Невероятные Максим Аверин и Олег Вавилов в спектакле по пьесе Антона Чехова. Времена меняются, а люди и их проблемы остаются все теми же.
Спектакль по пьесе Терри Джонсона в постановке Владимира Машкова точно заслуживает вашего внимания. Что было бы, если бы однажды встретились знаменитые на весь мир актриса, профессор, сенатор и спортсмен. Нам не называют имен, но мы с первых секунд понимаем, кто перед нами.