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1 час назад

Экскурсии и театр: куда сходить в выходные 8-9 октября

Катя Кобышева

Куда сходить в эти выходные — кто-то заранее знает ответ на вопрос, а кто-то предпочитает принимать решения в последний момент. "Рамблер" рассказывает, куда сходить 8-9 октября, чтобы отлично провести время всей семьей.

Экскурсии и театр: куда сходить в выходные 8-9 октября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Куда сходить с детьми

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Обзорная экскурсия по Соколиному двору

  • 8 октября в 13.00 и 14.00
  • Музей-заповедник «Коломенское»

Участники погуляют по по Соколиному двору и увидят, как летают ловчие птицы. Царь Алексей Михайлович уделял соколиной охоте много времени и лично следил за подготовкой ловчих птиц.

Большой детский фестиваль в Москве

  • До 27 ноября
  • Разные площадки

Всего будет показано 50 спектаклей для детей, а кроме того, планируются встречи с писателями, актерские читки, мастер-классы и многое другое. Подробности на сайте фестиваля.

Мастер-классы в Гончаровском парке

  • 8 октября в 14:30
  • Гончаровский парк

В День мигрирующих птиц посетителей парка ждет большая программа мастер-классов от семейного клуба «ART ЭТАЖ». Сначала — урок живописи с помощью кофе в шахматной беседке, а потом — танцы для всех. Участие бесплатное.

Спортивный забег в парке у прудов «Радуга»

  • 8 октября в 9:00
  • Парк у прудов «Радуга»

Центр по развитию спорта «Дневник бегуна» проводит спортивный забег на 5 км. Приглашаются все желающие. Участники собираются у входной арки со стороны улицы Юности. Участие бесплатное. С собой приносить спортивный настрой и веру в себя.

Экомастерская в парке «Северное Тушино»

  • 9 октября в 11:00
  • Парк «Северное Тушино»

Организаторы приглашают детей и их родителей на мастер-класс по созданию композиции «Осенний лес на ладошке». Дети научатся работать в команде вместе с родителями, узнают кое-что о природных материалах. Участие бесплатное, но предварительно нужно зарегистрироваться.

Куда сходить театралам

"Каменный цветок"

  • 8 октября
  • Театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

Балет на музыку Сергея Прокофьева в классической постановке знаменитого балетмейстера Юрия Григоровича. В основе сюжета — легенда о Даниле-мастере и Хозяйке Медной горы. И конечно же, любовь побеждает.

"Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена"

  • 9 октября
  • МХТ имени А. П. Чехова

Удивительные истории, неиссякаемый оптимизм, великолепная игра Константина Хабенского — что еще нужно для прекрасного вечера? Пожалуй, только прекрасная компания.

Платонов

  • 8 октября
  • Театр сатиры

Невероятные Максим Аверин и Олег Вавилов в спектакле по пьесе Антона Чехова. Времена меняются, а люди и их проблемы остаются все теми же.

Ночь в отеле

Спектакль по пьесе Терри Джонсона в постановке Владимира Машкова точно заслуживает вашего внимания. Что было бы, если бы однажды встретились знаменитые на весь мир актриса, профессор, сенатор и спортсмен. Нам не называют имен, но мы с первых секунд понимаем, кто перед нами.

Места,Терри Джонсон,Олег Вавилов,Юрий Григорович,Сергей Прокофьев,Максим Аверин,Владимир Машков,Антон Чехов,Олег Табаков,Константин Хабенский,
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