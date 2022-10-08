В Москве открылась выставка об истории шоколада

В мезоамериканском центре имени Ю.В. Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета открылась выставка «Кнорозов и шоколад. Два столетия одного века». Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Выставка организована совместно со столичной фабрикой «Красный Октябрь». Большая часть экспозиции посвящена советскому ученому Юрию Кнорозову, который первым в мире дешифровал письменность древних индейцев майя. Ранее иероглифы пытались прочесть специалисты всего мира, но в 1930-е годы они сошлись во мнении, что это невозможно. Однако спустя 20 лет Кнорозов разработал универсальную систему дешифровки древних символов. Из текстов майя стало известно об особенностях выращивания какао-бобов, что могло повлиять на появление их плантаций по всему тропическому поясу.

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«История шоколада в России насчитывает уже несколько веков. Москва всегда была и остается одним из крупнейших производственных центров сладостей. Сегодня в городе работает 16 кондитерских предприятий, многие из которых имеют интересную многовековую историю. Столичная фабрика “Красный Октябрь” и мезоамериканский центр подготовили выставку об истории шоколада и о вкладе ученого Юрия Кнорозова в развитие аграрных технологий для выращивания какао. Экспозиция открыта до 31 октября», — рассказал Владислав Овчинский.

На выставке представлены уникальные экспонаты музея истории шоколада и какао «МИШКа», в том числе керамика майя, архивные фотографии и винтажные шоколадки. Для детей подготовлены мастер-классы — юных посетителей научат писать слово «шоколад» иероглифами майя. Также для маленьких гостей организованы конкурсы. Например, дети могут раскрасить предложенные рисунки и выиграть бесплатные билеты в музеи «Роза Эйнема» и «МИШКа».

Продукция столичных кондитеров признана на международном уровне. Например, три разных вида шоколада «Аленка», который производят в том числе на фабрике «Красный Октябрь», были удостоены золотых медалей конкурса «Продукт года — 2022», прошедшего в рамках международной выставки WorldFood Moscow. Два вида горького шоколада Eco-botanica компании «Рот Фронт» получили Гран-при в номинации «Кондитерские изделия», обойдя всех конкурентов. Оба предприятия входят в холдинг «Объединенные кондитеры».

Фабрика «Красный Октябрь» — крупнейшее кондитерское предприятие Москвы. В этом году марке кондитерских изделий исполняется 100 лет.