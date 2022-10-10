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1 час назад

В театре имени Сац появится зал-трансформер

Вестник района Гагаринскийиещё 1

В театре имени Сац после реконструкции появится зал-трансформер. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В театре имени Сац появится зал-трансформер
Фото: Вестник района ГагаринскийВестник района Гагаринский

Все работы по реконструкции планируют завершить в 2024 году. Также известно, что на главной сцене Детского музыкального театра будет размещена подъемно-опускная площадка, которая сможет трансформировать зрительный зал.

При необходимости часть кресел зала будет подниматься или скрываться. Рабочие уже выполнили монтаж их металлоконструкций. Благодаря новому залу постановки станут более зрелищными.

Также на месте специалисты устанавливают технологическое оборудование и выполняют работы по устройству инженерных коммуникаций. Уже завершен комплекс демонтажных работ по расширению оркестровой ямы.

По завершению реконструкции зрители увидят обновленный театр, в котором будут использоваться современные технологии.

Места,Правительство Москвы,
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