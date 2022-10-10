В театре имени Сац появится зал-трансформер

В театре имени Сац после реконструкции появится зал-трансформер. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Фото: Вестник района Гагаринский Вестник района Гагаринский

Все работы по реконструкции планируют завершить в 2024 году. Также известно, что на главной сцене Детского музыкального театра будет размещена подъемно-опускная площадка, которая сможет трансформировать зрительный зал.

При необходимости часть кресел зала будет подниматься или скрываться. Рабочие уже выполнили монтаж их металлоконструкций. Благодаря новому залу постановки станут более зрелищными.

Также на месте специалисты устанавливают технологическое оборудование и выполняют работы по устройству инженерных коммуникаций. Уже завершен комплекс демонтажных работ по расширению оркестровой ямы.