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43 минуты назад

На поверхности Луны планируют культивировать растения

Gismeteoиещё 1

Лунная флора будет произрастать под куполом, ее станут поливать и вести тщательный мониторинг вегетации. Таков один из начальных шагов к освоению Луны людьми. Концепция была представлена австралийскими учеными. Растения будут доставлены на Луну в 2025-м году.

На поверхности Луны планируют культивировать растения
Фото: GismeteoGismeteo

Первые семена посадят в герметичном куполе с воздухом. Далее побеги станут сами выделять кислород и, по мере распространения, создавать атмосферу. К тому же растения пригодятся в качестве пищи и источника полезных веществ для производства лекарственных средств.

Роль «первопроходца» отводят растению T. loliiformis. Этот представитель австралийской флоры отличается высокой устойчивостью к засушливым условиям.

Также рассматриваются и иные варианты для отправки на Луну. Основным фактором успеха остается способность выдерживать длительные периоды без влаги.

Проект реализует организация Lunaria One, в нее входят австралийские и израильские исследователи.

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