На поверхности Луны планируют культивировать растения

Лунная флора будет произрастать под куполом, ее станут поливать и вести тщательный мониторинг вегетации. Таков один из начальных шагов к освоению Луны людьми. Концепция была представлена австралийскими учеными. Растения будут доставлены на Луну в 2025-м году.

Фото: Gismeteo Gismeteo

Первые семена посадят в герметичном куполе с воздухом. Далее побеги станут сами выделять кислород и, по мере распространения, создавать атмосферу. К тому же растения пригодятся в качестве пищи и источника полезных веществ для производства лекарственных средств.

Роль «первопроходца» отводят растению T. loliiformis. Этот представитель австралийской флоры отличается высокой устойчивостью к засушливым условиям.

Также рассматриваются и иные варианты для отправки на Луну. Основным фактором успеха остается способность выдерживать длительные периоды без влаги.