«Надеваем маски, когда едем мимо»

Люди начали селиться вдоль берегов рек с древнейших времен, обожествили их и населили добрыми и злыми духами. Даже в наш прагматичный век для многих народов реки являются не только источником воды и пропитания, но и занимают центральное место в их верованиях и традициях. В то же время многие священные реки превратились в настоящие свалки, куда сливаются тонны отходов и выбрасывается мусор. «Лента.ру» публикует фотографии проекта Associated Press Below the surface: Exploring sacred rivers, посвященного священным рекам мира, многие из которых, увы, пришли в упадок.