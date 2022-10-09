«Надеваем маски, когда едем мимо»

Люди начали селиться вдоль берегов рек с древнейших времен, обожествили их и населили добрыми и злыми духами. Даже в наш прагматичный век для многих народов реки являются не только источником воды и пропитания, но и занимают центральное место в их верованиях и традициях. В то же время многие священные реки превратились в настоящие свалки, куда сливаются тонны отходов и выбрасывается мусор. «Лента.ру» публикует фотографии проекта Associated Press Below the surface: Exploring sacred rivers, посвященного священным рекам мира, многие из которых, увы, пришли в упадок.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Река Будды

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Журналистка New York Times Шелби Таубер оказалась в Непале в самый разгар праздника Махашиваратри — великой ночи Шивы. «Воздух пах горелым деревом, марихуаной и благовониями — и еще пряным дымом, поднимающимся над телами, которые жгли на дальнем берегу», — вспоминала она.

С самого рассвета многочисленные верующие совершали омовения в водах священной реки Багмати, а вечером на берег принесли тела покойных в оранжевых саванах. На происходящее молча взирали мудрецы-садху: одни — в шафрановых одеяниях, другие — совершенно голые. Марихуану употребляли как раз они — это было их подношение Шиве.

Священную Багмати, которая была центром многолюдного торжества, почитают не только индуисты. Она упоминается во многих буддийских текстах, в том числе в классическом писании Виная-питака, которое, как считается, составили сразу после смерти Будды в VI веке до нашей эры.

На берегу Багмати проходит и женский фестиваль Тидж. Замужние женщины приходят к реке помолиться о благополучии своих мужей, а незамужние просят у Багмати помощи в поисках достойного спутника жизни. Во время традиционного фестиваля Риши Панчами, проходящего в августе и сентябре, женщины совершают омовения водой Багмати. Праздник Чхатх, посвященный богу солнца Сурье, тоже неразрывно связан со священной рекой Непала, а верующие индуисты во время торжеств должны окунуться в воду.

Многие считают, что воды священной реки смывают все грехи человека перед путешествием в загробный мир, и хотели бы, чтобы их похоронили в Багмати. В Пашупатинатхе, крупнейшем храмовом комплексе, посвященном Шиве, ежедневно проходит около 40 огненных погребений. После кремации прах умершего вместе с остатками костра сбрасывают в воду.

Все это не идет на пользу реке. Вода из нее давно не годится для ритуалов — слишком грязная. Хотя Багмати начинается с чистейшего источника в Гималаях, спустившись в долину Катманду, она становится сначала коричневой, а потом — черной.

Верующие стараются не афишировать, что больше не используют реку для ритуалов. Вместо этого они приносят с собой бутылки с чистой водой.

В 2022 году член правительственного комитета по очистке реки Мала Кхарел заявил, что за годы работы с берегов убрали около 80 процентов мусора, однако до полной победы над загрязнением еще очень далеко. Более того, проблема, похоже, даже усугубляется.

Несмотря на это, Багмати остается святыней для миллионов индуистов и буддистов по всему миру. Они съезжаются со всех концов света, чтобы увидеть реку, которая помнит самого Будду Шакьямуни.

Священные реки Чили

Арауканская целительница Милларай Хуичалаф, живущая на берегу реки Труфул-Труфул, обрела свой дар после серьезной болезни. Родные долго не могли понять, что происходит с девушкой, и в итоге пришли к выводу, что в ее тело вселился дух одного из предков. Именно он дал ей способность лечить людей.

Теперь Милларай Хуичалаф проводит целебные ритуалы в своем доме на юге Чили. Одним из способов лечения являются ванны со священной водой Труфул-Труфул, в которую добавляют специально отобранные растения. Она, как и многие другие арауканы, — коренные чилийцы, составляющие 10 процентов населения страны, — считает реку источником своей духовной силы.

Труфул-Труфул берет начало на склонах вулкана Льяйма в Андах. Большая часть реки находится в Национальном парке Конгильио, а ее название можно перевести как «от водопада к водопаду», или «от прыжка к прыжку».

Водоемы играют огромную роль в духовной жизни арауканов. Они с древнейших времен считали свои реки и озера священными вместилищами доброй энергии. Арауканские предания гласят, что души умерших переносятся из-под земли к рекам и только после этого обретают новое воплощение

Другая священная река арауканов — Пилмайкен, которая начинается в озере Пуеуэ на юге Чили и через 68 километров впадает в реку Рио-Буэно. Арауканы верят, что ее воды способны очистить душу от влияния злых духов.

Именно здесь празднуют наступление арауканского Нового года, который называется Ви Трипанту. Этот народ отсчитывает его с так называемого «возвращения солнца», то есть с дней летнего солнцестояния в конце июня. Кульминацией торжества становятся ритуалы на берегу Пилмайкен, которые призваны наполнить человека чистой энергией.

В обязанности лидера арауканов Андреса Антивила Альвареса входит работа по возвращению своему народу понимания, какую роль в их жизни и культурном наследии играет природа Чили. Он призывает соплеменников уважать родную землю и помнить, что они являются ее неотъемлемой частью.

Альварес считает, что его главная цель — помочь некоренным жителям Чили понять, какой вред они наносят не только природе, но и индейцам. По его словам, для арауканов любое вмешательство в экосистему — это оскорбление памяти их предков. Для них реки и озера этого края — такая же святыня, как Иисус Христос и церкви для христиан.

Целительница Милларай Хуичалаф разделяет это мнение. Она была одним из лидеров сопротивления против строительства электростанции на Пилмайкен, которая могла полностью изменить священную реку. Для арауканов такая стройка стала бы осквернением земли предков и прямым вмешательством в их культуру и религию.

Целительнице удалось объединить разные общины, которые выступили единым фронтом против постройки дамбы. В итоге энергетической компании пришлось отступить и вернуть права собственности на землю индейцам.

Река Колумбия и Мост Богов

Бассейн реки Колумбия, протекающей по территории Канады и США, с древнейших времен был заселен индейцами. Человек поселился там как минимум 11 тысяч лет назад. В 1962 году у слияния притоков Колумбии Палус и Снейк были обнаружены следы доисторических стоянок.

Считается, что около трех с половиной тысяч лет назад местные кочевые племена начали вести оседлый образ жизни. Во многом это произошло благодаря огромной популяции лосося в Колумбии, которого индейцы ловят и сегодня.

В преданиях местных индейцев есть легенда о так называемом Мосте Богов, который соединял стороны ущелья реки Колумбии. Позже мост был разрушен, что усложнило общение между племенами с разных берегов реки

Геологические данные, полученные в наше время, подтвердили правдивость индейских легенд. Мост Богов действительно существовал в районе места, где теперь находится дамба Бонневиль в американском штате Орегон. Он был разрушен в результате грандиозного оползня, который ученые также называют Бонневиль.

В легендах племени киликатов с разрушением моста связана история, согласно которой вождь всех богов Тихи Сагали и двое его сыновей, Пахто и Вайист, отправились по реке Колумбии с севера на юг в поисках подходящего места для поселения. Больше всего им понравилось место Даллес, которое сегодня находится на территории штата Орегон.

Братья не смогли поделить эти живописные земли и начали ссориться. Тогда Тихи Сагали выпустил из своего лука две стрелы: на север и на юг по разные стороны Колумбии. Там, где приземлилась первая стрела, поселился Пахто, а Вайист обосновался там, где упала вторая. Затем божественный отец построил Мост Богов, чтобы братья могли общаться, когда остынут и обживутся на новых местах

На какое-то время конфликт затих, но позже братья влюбились в прекрасную деву Лоовит. Она долго не могла решить, кого из двух богов выбрать, и в итоге между Пахто и Вайистом произошла грандиозная битва, во время которой земля сотрясалась с такой силой, что Мост Богов рухнул, образовав каскадные пороги на реке Колумбии, которые пролегают между штатами Орегон и Вашингтон.

В наказание за учиненную драку разгневанный Тихи Сагали обратил своих сыновей в камень. Вайист стал вулканом Худ, а Пахто превратился в вулкан Адамс. А девушку Лоовит бог превратил в вулкан, который сегодня называется Сент-Хеленс, хотя люди племени сахаптинов до сих пор называют его Лоовит.

Ловля лосося в Колумбии и сегодня является важной частью жизни индейцев. Многие шошоны, кликитаки и представители других коренных народов на время рыболовного сезона возвращаются на берега Колумбии, чтобы, подобно предкам, ловить рыбу и собирать целебные травы и коренья на берегу.

Билл Яллап-младший каждый год приезжает в район водопада Селило, куда родители впервые привезли его еще младенцем. Во время рыболовецкого сезона он вместе с семьей переселяется на берега Колумбии, чтобы заняться традиционными ремеслами предков и передать молодому поколению древние предания.

Сегодня на берегах Колумбии организованны специальные кемпинги, где представители коренных народов и просто туристы могут остановиться, чтобы заняться рыбалкой или отправиться в поход в леса и горы.

Коренные жители называют рыбу, ягоды и коренья, растущие в районе реки Колумбии, «первой едой». Согласно древним легендам, они сами принесли себя в жертву и стали пищей, чтобы помочь людям

Бетти Джин Саттерликт регулярно приезжает с семьей в Бонневиль, штат Орегон, где, по легенде, стоял Мост Богов. Женщина солит пойманную мужчинами рыбу по древним рецептам и собирает в окрестных лесах травы и коренья, которые идут не только в пищу или используются в целебных целях, но и играют важную роль в древних ритуалах индейцев.

С 1944-го по 1971 год вода реки Колумбии использовалась для охлаждения реакторов, которые использовались в Манхэттенском проекте по созданию ядерного оружия. Эта информация скрывалась от общественности и была рассекречена только в 1980-х.

Ядерные реакторы были выведены из эксплуатации после окончания холодной войны, и бассейн Колумбии стал центром грандиозной программы по очистке реки и окружающих земель от ядерных отходов. Тем не менее полностью ликвидировать последствия сброса радиоактивных вод, по прогнозам экологов, удастся только к середине XXI века