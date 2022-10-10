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5 часов назад

Постановки Александринского театра теперь доступны на «Афише»

Мира Маркина

К билетной системе afisha.ru подключается всё больше театров и выставок культурной столицы.

Постановки Александринского театра доступны на «Афише»
Фото: Commons.wikimedia.orgCommons.wikimedia.org

С начала осени компания «Афиша» активно участвует в культурных событиях Санкт-Петербурга. Первым мероприятием, которое поддержал медиасервис, стал один из ведущих мировых театральных фестивалей «Александринский», который стартовал с премьеры спектакля Валерия Фокина «Один восемь восемь один» по пьесе Бориса Акунина.

Билеты на все дальнейшие показы и фестивали Александринского театра уже доступны на afisha.ru и в мобильном приложении. Театр стал партнёром билетной системы «Афиши», и уже более 5 000 зрителей воспользовались услугой бронирования мест на громкие премьеры осени.

Данил Толмачев, заместитель директора Александринского театра:

«Мы как первый национальный театр России всегда стремимся быть первыми во всем, в том числе в работе с нашим зрителем. "Афиша" помогает нам оказывать лучший сервис. Мы станем не только ближе к зрителю благодаря новым информационным каналам, но и более надежными и клиентоориентированными в части покупки билетов с помощью безопасных современных технологий».

Показы спектакля «Один восемь восемь один» продолжаются в октябре и запланированы на ноябрь. На «Афише» доступны билеты не только на спектакли и постановки большинства петербургских театров, но также и на самые ожидаемые выставки.

Места,Борис Акунин,Валерий Фокин,
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