Постановки Александринского театра доступны на «Афише»

«Мы как первый национальный театр России всегда стремимся быть первыми во всем, в том числе в работе с нашим зрителем. "Афиша" помогает нам оказывать лучший сервис. Мы станем не только ближе к зрителю благодаря новым информационным каналам, но и более надежными и клиентоориентированными в части покупки билетов с помощью безопасных современных технологий».