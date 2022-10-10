Звезды 90-х и 00-х на концерте «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

«Конечно, любой хороший артист хочет написать мегахит, чтобы он был на века, но это зависит от многих ситуаций. Нам очень хочется, чтобы песня вошла в каждое сердце человека. И когда ты делаешь это искренне, должно всё соединится свыше: тот, кто её написал, кто её исполнил, в какое время эта песня вышла. Мне часто говорят люди: «О, ваши песни спасли мою жизнь, или благодаря вашим песням родились наши дети, или мы были влюблены и так счастливо жили, испытывали самые лучшие эмоции, и когда мы включаем их спустя много лет, снова вспоминаем эти мгновения». Вот это чудо и счастье, ради которого стоит жить. Я всем нам этого желаю!»