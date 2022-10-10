Звезды 90-х и 00-х на концерте «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

30 октября в столичном концертном зале «Music Media Dome» состоится масштабный концерт «Золотые хиты МУЗ-ТВ». Кумиры нескольких поколений погрузят гостей в атмосферу приятной ностальгии и как в старые добрые времена порадуют поклонников любимыми, узнаваемыми с первых строк хитами, которые в разные годы возглавляли все чарты страны.
В этом году зрителей ждёт незабываемое шоу, всё музыкальное «золото» и многочисленные сюрпризы в лучших традициях канала!
Создавать отличное настроение будут более 30 звёзд 90-х и 00-х: Влад Сташевский, Шура, Сергей Бобунец (лидер гр. «Смысловые Галлюцинации»), «НА-НА», «Вирус», «ДЕМО», Татьяна Буланова, Наталия Гулькина, Стас Костюшкин, «Лицей», «Отпетые мошенники», «REFLEX», Дмитрий Маликов, «Братья Грим», Митя Фомин, Александр Шоуа & Непара, «5sta Family», золотой состав гр. «Стрелки», «Банд’Эрос», DJ Groove, PLAZMA, «Блестящие», Юлия Савичева, Катя Лель, Алиса Мон, DJ KATYA GUSEVA и другие!
Звёзды, которые выступят на событии, поделились своими секретами хита на все времена:
«Я вам отвечу, есть три кита, на которых держится песня: мелодия, несложные запоминающиеся слова, в каких-то моментах повторяющиеся, и, конечно, голос, тембр исполнителя, который по-своему увидел и преподнёс эту песню. Все три составляющие — фундамент любой песни. И они становятся хитами и звучат годами! А растанцевать любого — ставьте песни 90-х, ставьте Наталью Гулькину с песней «Айвенго», «Дискотека», «Китай», «Просто Мираж» 2000-го года, и вы увидите сами, что никого растанцовывать не надо. Народ встает и бежит танцевать, вот и всё. Всех люблю, ваша Гулькина Наташа!»
Ирина Нельсон(REFLEX):
«Золотым хит становится только тогда, когда он трогает душу и сердце. Тот, кто пишет хит – он очень хороший психолог. Ну и, конечно, это невероятные музыкальные данные, невероятный голос и еще технические факторы. Хит – это большая-большая работа. Если кто-то говорит: «Я написал этот хит за пять минут», значит работа его души длилась очень долго, чтобы созрела эта композиция. Мне буквально с первой танцевальной песни получается завести людей, потому что я сама много двигаюсь на сцене, и аудитория любит обмен эмоциями. Особенно, они проникаются доверием, когда ты поешь вместе с ними, прямо лайфом, и мы сразу делаем этот концерт вместе!»
Катя Лель:
«Конечно, любой хороший артист хочет написать мегахит, чтобы он был на века, но это зависит от многих ситуаций. Нам очень хочется, чтобы песня вошла в каждое сердце человека. И когда ты делаешь это искренне, должно всё соединится свыше: тот, кто её написал, кто её исполнил, в какое время эта песня вышла. Мне часто говорят люди: «О, ваши песни спасли мою жизнь, или благодаря вашим песням родились наши дети, или мы были влюблены и так счастливо жили, испытывали самые лучшие эмоции, и когда мы включаем их спустя много лет, снова вспоминаем эти мгновения». Вот это чудо и счастье, ради которого стоит жить. Я всем нам этого желаю!»
Александр Шоуа & НЕПАРА:
«Некоторые люди играют медленные произведения и при этом толпа беснуется, а рядом с ним выходит человек, который играет поживее – и никому ничего не надо. Тут вопрос любви и открытости самого артиста: как его интонации доходят до сердца и каких-то нервов того, кто слушает. Это очень важно. Наверное, самый главный ответ на все эти вопросы лежит через сердце исполнителя, его умение донести до слушателя музыкальный материал».
«Золотые хиты МУЗ-ТВ» — ежегодное событие, ставшее любимой традицией национального музыкального канала. На многотысячном танцполе собирается самый «топ» артистов, чтобы вновь громко заявить о себе и зазвучать с прежней силой!
«МУЗ-ТВ» и продюсерская группа BROTHERS PRODUCTION приглашает всех отправиться в музыкальное путешествие в капсуле времени — поставить любимую кассету, нажать на «Play» магнитофона, погрузиться в теплые воспоминания под медляк и спеть суперхиты в унисон с яркими звёздами.
Приходи 30 октября в 18:00 заряжаться теплой ностальгической атмосферой вместе с «МУЗ-ТВ»!
Москва, Music Media Dome