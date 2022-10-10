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3 часа назад

Почему Венеция точно уйдёт под воду: две главные причины

Ferra.ru

Считается, что Венеция была официально основана в 421 году. На сегодняшний день стоимость жилья здесь очень высокая. Но всё равно этот город постепенно уходит под воду. Почему так происходит?

Почему Венеция точно уйдёт под воду: две главные причины
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По мнению пользователя портала iXBT.com, Венеция в любом случае через какое-то время окажется полностью под водой. И виной этому - два фактора.

Изменение климата. Из-за этого в Арктике тает лёд и уровень воды в океанах повышается. То же самое касается Адриатики. Чтобы справиться с этим и избежать наводнений, правительство Венеции разработало проект MOSE. Он заключается в том, что вход в Венецианскую лагуну перекрывает дуга из морских ворот. И если уровень воды поднимается, то поднимаются и эти ворота, чтобы лишняя вода не попала в лагуну.

Усаживание земли. По этой причине в городе почти нет зданий, имеющих больше трёх этажей. За прошедшие 130 лет уровень воды повысился также на 40 см. И вот с этим усаживанием уже нельзя ничего сделать.

Учёные полагают, что к концу XXI века в Венеции уже жить будет нельзя. То есть настолько она сильно погрузится под воду.

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