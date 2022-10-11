Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+9° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
2 часа назад

Самый дорогой дом Лондона снова выставили на продажу

Lenta.ruиещё 1

В Лондоне снова выставили на продажу самый дорогой дом в городе. Речь идет об особняке в Найтсбридже с видом на Гайд-парк, уточняет Bloomberg.

Самый дорогой дом Лондона снова выставили на продажу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Конечным владельцем собственности является семья Хуэй Ка Яна, главы китайского строительного гиганта Evergrande Group. Особняк был куплен еще в 2020-м через Vision Perfect Global Limited, зарегистрированную на Виргинских островах. Стоимость потенциальной сделки не раскрывается, также нет и официальных комментариев по этому поводу.

Хуэй, когда-то один из самых богатых людей Китая, продавал активы после того, как обвал на рынке недвижимости привел к дефолту Evergrande и других застройщиков. Его собственный капитал упал примерно до шести миллиардов долларов с 30 миллиардов долларов на конец 2019 года.

Семиэтажное здание, которое было перестроено из четырех отдельных домов, занимает площадь более 5,5 тысяч квадратных метров. В нем имеется 45 спален, плавательный бассейн, большая кухня, подземный паркинг и несколько лифтов. Как писали британские СМИ, некоторые комнаты украшены полудрагоценными камнями, такими как малахит и аметист, а также бронзой, золотом и серебром. В 1992–1994 годах дом лет реконструировался при участии парижского фотографа и интерьерного дизайнера Альберто Пинто.

Места,Альберто Пинто,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители