Самый дорогой дом Лондона снова выставили на продажу

В Лондоне снова выставили на продажу самый дорогой дом в городе. Речь идет об особняке в Найтсбридже с видом на Гайд-парк, уточняет Bloomberg.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Конечным владельцем собственности является семья Хуэй Ка Яна, главы китайского строительного гиганта Evergrande Group. Особняк был куплен еще в 2020-м через Vision Perfect Global Limited, зарегистрированную на Виргинских островах. Стоимость потенциальной сделки не раскрывается, также нет и официальных комментариев по этому поводу.

Хуэй, когда-то один из самых богатых людей Китая, продавал активы после того, как обвал на рынке недвижимости привел к дефолту Evergrande и других застройщиков. Его собственный капитал упал примерно до шести миллиардов долларов с 30 миллиардов долларов на конец 2019 года.