Чардахлы: загадка самого героического села в СССР

Это армянское село Азербайджанской ССР дало Советскому Союзу столько героев (как отмеченных соответствующими званиями, так и просто выдающихся уроженцев, добившихся всесоюзного признания), что исследователи его истории до сих пор спорят: как так могло случиться, что горное селение, на начало ХХ века не насчитывавшее и 2 тысяч человек, смогло «выдать на гора» такое количество отважных кавказцев?

Фото: Русская семерка Русская семерка

Не только мужчины, но и быки с собаками

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По словам руководителя армянской общины Юрия Миносяна, в армянском селе Чардахлы (Чардахлу) силой было принято меряться не только мужчинам, но и быкам с собаками – обычным делом являлись регулярные борцовские состязания, в ледяной воде горного ручья мужское население купалось круглогодично. Жители Чардахлы разводили быков и соревновались с соседями в том, который сильнее. Также проверяли и красных волкодавов (пастушья порода собак, каждая особь крупнее пары овец). Волкодав в одиночку мог завалить медведя.

Именно Миносян, опираясь на архивные данные, сообщил эти уникальные исторические цифры, процитированные впоследствии сотни раз – из немногим более 1,2 тысяч мужчин Чардахлы, ушедших воевать на Великую Отечественную, два земляка стали маршалами (Амазасп Бабаджанян и Иван (Ованес) Баграмян). Справедливости ради, следует отметить, что маршальские звания им все же присвоили уже после войны – Баграмяну через 10 лет после Победы, Бабаджаняну – через 22 года. Но звания Героев Советского Союза оба получили за воинские подвиги во Второй Мировой (еще одну Золотую Звезду Баграмяну вручили в 70-х годах).

Помимо Баграмяна и Бабаджаняна Миносян называет 12 генералов и 7 Героев Советского Союза – выходцев из Чардахлы, каждый пятый земляк на войне занимал высокую командирскую должность, у каждого второго чардахлинца – ордена и медали.

Если эти данные архивно подтверждаются, история участия жителей данного горного села в Великой Отечественной войне достойна отдельного исторического исследования.

Сначала бил, потом «здравствуй» говорил Об истоках доблести чардахлинцев рассказывали старожилы Чардахлы. Армяне-христиане перед тем как идти в атаку, надевали специальную белую накидку в виде креста и дрались насмерть – таково было стремление показать, что их род не склонит голову в бою.

По словам старейшего учителя Чардахлы, Арустама Карапетяна, будущего Героя Советского Союза, а до войны – пастуха Амазаспа Бабаджаняна — боялись все жители близлежащих армянских сел – уж больно дерзким он был – «вначале бил, а потом здоровался»: не прощал обидчикам, отстаивал справедливость. Ему из-за строптивого характера пришлось остаться с пятью классами образования. Но Амазасп все же сумел поступить в пехотную школу и наверстывал упущенное упорными занятиями. В результате у него были только отличные показатели.

Карапетян говорил, что Бабаджаняна (главного маршала бронетанковых войск СССР с 1975 года) земляки почитали даже больше, чем «официально признанного маршала» Баграмяна. Баграмян, правда, с этим не спорил. О подвигах офицера-танкиста Бабаджаняна на его родине до сих пор ходят легенды. Арустам Карапетян говорил, что немцы называли его «Черной Пантерой» за дерзость и быстроту маневрирования в танковых атаках.

Что о природе отваги чардахлинцев говорили сами маршалы

Иван (Ованес) Баграмян вспоминал, что во многом его характер сформировали устные народные сказания об армянских национальных героях, их подвигах. Амазасп Бабаджанян хранил в памяти легенду о земляке, якобы поощренном Петром me за отличие в Каспийском походе. У Бабаджаняна в роду гордились предками-воинами, его дядя был штабс-капитаном царской армии, Георгиевским кавалером, брат деда стал генерал-майором.

Во времена СССР про воинские доблести уроженцев Чардахлы сняли документальный фильм «Село отважных». Хотели назвать его «Маршалы из села Чардахлу», но по настоянию Баграмяна, считавшего, что главные герои – это жители, наименование картины изменили.