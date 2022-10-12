В Краснодарском крае обнаружена могила жрицы Афродиты

На Таманском полуострове обнаружили воинское захоронение с дорогим мечом и могилу жрицы Афродиты в древнегреческой колонии. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Вольное дело».

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В период античности на Таманском полуострове (современный Краснодарский край) существовал город Фанагория. Его основали греческие переселенцы из Малой Азии примерно в 539 году. Город был богатым торговым и культурным центром и просуществовал до X века нашей эры, пока его не разорили захватчики. Фанагория считается особо ценным археологическим памятником, поскольку на ее территории практически нет современных зданий.

Владимир Кузнецов из Института археологии РАН и его коллеги провели раскопки в этом городе. Самой значимой находкой стал большой и дорогой меч эпохи Великого переселения народов (IV–VI века нашей эры). Его обнаружили в тайнике, устроенном в склепе с захоронением воина. Судя по золотой верхушке деревянной рукояти этого оружия, оно происходит с Востока и относится к группе иранских мечей. По мнению ученых, это свидетельствует о существовании торговых связей между Фанагорией и державой Сасанидов (Персией). Весьма, вероятно, дорогостоящее оружие было трофеем или дипломатическим подарком.

Кроме того, в другом женском захоронении I века был обнаружен серебряный медальон, на котором изображена богиня Афродита, а также десять знаков зодиака. Скорее всего, это была либо жрица, либо преданная поклонница Афродиты. Это указывает на то, что в Фанагории I века были популярны как минимум некоторые боги из общегреческого пантеона.