22 и 23 октября в 12.00 и в 15.00 на сцене ДМТЮА на Малой Дмитровке состоится премьера музыкального спектакля «Не ёжик» по мотивам пьесы российского драматурга, прозаика и сценариста Анны Богачевой.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Спектакль выпускается в рамках режиссерской лаборатории, которую организовал фонд «Театр и дети» при поддержке Министерства культуры РФ. «Режиссерская лаборатория» - проект фонда «Театр и дети», который предоставляет возможность молодым режиссерам реализовать свои идеи в профессиональном государственном театре.

Спектакль расскажет зрителям о том, как сложно быть самим собой, не таким, как все. Как принять и полюбить себя таким, какой ты есть. С Ёжиком никто не хотел дружить, ни Заяц, ни Белка. Чтобы пушистые звери приняли его в игру, Ёжик обращается за помощью к Волшебному пню. Всю историю Ёжика вы узнаете на премьере спектакля. В спектакле задействованы взрослые и юные актеры ДМТЮА.

«Смысл спектакля - показать маленьким зрителям, что нужно принимать людей такими, какие они есть, вне зависимости от национальности, социального статуса, вероисповедания. Есть ли у тебя новые кроссовки или новый телефон. Не внешность и не вещи определяют человека. Принимать свои особенности и найти в них сильные стороны», - говорит режиссер-постановщик спектакля Анна Башенкова.

Спектакль рассчитан на маленьких зрителей от 3 лет.

Детский музыкальный театр юного актера, основанный в 1988 году, является признанным лидером детского театрального движения в России. В театре занимаются дети в возрасте от 4 до 16 лет. В его репертуаре - российская и мировая музыкальная классика, рассчитанная на юного зрителя.

За годы работы театра создано более тридцати оригинальных постановок, показаны тысячи спектаклей в Москве и других городах России, театр принял участие в крупнейших российских и зарубежных театральных фестивалях, осуществил десятки гастрольных поездок в страны СНГ и дальнего зарубежья.

Многие выпускники театра связали свою жизнь с театром и киноискусством, стали профессиональными артистами, режиссерами, музыкантами.

Режиссер-постановщик спектакля – Анна Башенкова, режиссер театра, доцент кафедры актёрского мастерства РГСАИ, актриса театра и кино, член Союза театральных деятелей РФ.

Художник-постановщик – Алина Алимова, член союза театральных деятелей РФ, номинант на премию «Золотая маска» (2020). Автор музыки - Роман Сарнатский, мультиинструменталист, композитор, автор песен, актер, лауреат премии «АиФ» за лучший спектакль, педагог ГИТИСа.

Хореограф-постановщик – Ирина Корнеева, Заслуженная артистка РФ, лауреат премии города Москвы, балетмейстер-постановщик спектаклей Московского театра оперетты.

Сцена на Малой Дмитровке