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22 минуты назад

«THE HATTERS. ЛУЧШЕЕ» 3 и 4 ноября 2022 в «Главклубе»

Партнерский материал

Петербургская группа The Hatters настолько стремительно покорила отечественную сцену, что ее смело можно назвать феноменом современной рок-музыки. Всего лишь за шесть лет своего существования коллектив выпустил четыре студийных альбома, выступил в качестве хэдлайнера на всех крупнейших фестивалях страны и успешно гастролирует от Калининграда до Владивостока.

«THE HATTERS. ЛУЧШЕЕ» 3 и 4 ноября в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Сейчас музыканты на пике популярности — каждая их новая композиция мгновенно становится хитом, а клипы собирают миллионы просмотров. Перед обаянием «Шляпников» не устоял даже великий Эмир Кустурица, который снял для группы видео на композицию «Всё сразу».

Отдельный сорт удовольствия – наблюдать за выступлениями The Hatters: музыканты настолько выкладываются на сцене, что их энергия заряжает весь зал и еще долго не отпускает зрителей после концерта. Этой осенью коллектив даст целых два концерта в ГЛАВCLUB, на которых представит свои главные хиты, как со старых альбомов, так и с недавно вышедшей успешной пластинки «Golden Hits». Работая над ней, музыканты сумели не только найти новый саунд, но еще и сохранить свой фирменный драйв, выгодно выделяющий коллектив со времен самых первых релизов.

The Hatters умеют задать жару – приходи и убедись в этом сам.

Будем "двигать, пока ноги держат" 3 и 4 ноября в ГЛАВCLUB!

Больше информации.

Места,Эмир Кустурица,
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