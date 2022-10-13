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23 минуты назад

Гончарная мастерская XVII века обнаружена при археологических раскопках в центре Пензы

ИА PenzaNews

Археологи обнаружили гончарную мастерскую XVII века в ходе раскопок в центре Пензе. Об этом журналистам сообщил начальник департамента Пензенской области по охране памятников истории и культуры Александр Понякин в минувшую среду, 12 октября.

Гончарная мастерская XVII века обнаружена в центре Пензы
Фото: ИА PenzaNewsИА PenzaNews

«На пересечении улицы Богданова и Свердлова были проведены археологические раскопки, которые принесли значимые результаты. [...] Одной из самых значительных находок стала гончарная мастерская, обнаруженная при проведении земляных работ. В ней в свою очередь обнаружены гончарный горн и сосуды. Археологи считают, что их создание относится к стадии зарождения города Пензы и его становления», — цитирует ТАСС главу департамента.

По словам Александра Понякина, предположительно, мастерская работала в конце XVII века, при этом она располагалась не в самой крепости Пенза, основанной в 1663 году, а в слободе рядом с ней; сохранность обнаруженных артефактов хорошая, поэтому впоследствии их планируется представить на выставке в краеведческом музее.

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