Крупнейшие залежи железа: главная опасность Курской магнитной аномалии

На 160 тысячах квадратных километров центральной России и девяти южных областей не первое столетие наблюдаются аномальные явления – компас показывает совершенно не те стороны света, а в городах и поселках уровень заболеваемости превышает показатели, регистрируемые в соседних областях. Причиной тому являются крупнейшие — в миллиарды тонн — залежи железной руды на планете. Их концентрация и объемы оказывают сильное влияние на магнитное поле планеты и самочувствие людей.
Одним из первых о необычном поведении магнитных навигационных приборов в Курской губернии заговорил академик-астроном Иноходцев в далеком 1773 году. В конце 19 века исследовал уникальную территорию и российский геофизик Эрнест Лейст, который посвятил изучению Курской аномалии большую часть жизни. Даже лишившись финансирования, Лейст продолжил исследования «на добровольных началах», но заболел и скончался во время лечения на курорте в Найгейме.
Научные наработки Лейста остались у немецкого правительства, которое после революции попыталось продать документы советской власти. Но руководство Страны Советов посчитало, что целесообразнее начать собственные исследования, чем платить баснословную сумму. Ленин поручил проект разработки месторождения академику-геофизику Петру Лазареву, который в 1923 году и нашел первые залежи руды. Сегодня ее объемы по приблизительным подсчетам составляет более двухсот миллиардов тонн, что составляет половину объема руды на всей планете.
Напряженность магнитного поля в аномальной зоне составляет 80-120 А/м, что втрое превышает напряженность стандартного магнитного поля планеты. Подобные показатели связаны с колоссальными залежами намагниченных минералов. Ну а к изучению аномалии ученых подтолкнуло необычное явление – стрелка компаса в районе Курска вращалась хаотично, упрямо не желая показывать верное направление.
Так что тяжко приходится современным туристам, пытающимся ориентироваться здесь при помощи компаса. Вместо направления на Север в одном месте он может показать Юг, а через три шага – уже Запад. Неспособны правильно работать и другие «магнитные» приборы. Например, невозможно использовать металлоискатель для поиска, ведь характерный «писк» оборудование будет издавать постоянно. В зоне аномалии «глючат» гаджеты, так что сделать срочный звонок другу, стоя на смотровой одного из карьеров по добыче железной руды, тоже вряд ли получится.
Жители Железногорска, находящегося в эпицентре Курской аномалии, не перестают жаловаться на плохую экологию, хотя вред природе наносит не столько аномальная намагниченность, сколько функционирование крупнейшего предприятия по добыче полезных ископаемых – Михайловского рудника, а также более сотни заводов и комбинатов. В областной прессе неоднократно отмечалось, что в фермерских хозяйствах, находящихся вблизи этой зоны, урожайность на 10-15% ниже, чем в соседних областях со схожей почвой и климатом и нормальным магнитным полем.
Первыми, кто обратил внимание на негативное влияние аномальной зоны на здоровье железногородцев, стали специалисты кафедры микробиологии и иммунологии Курского медуниверситета. В конце 80-х они обнародовали печальную статистику: инфекционными заболеваниями жители Железногорска болеют чаще, чем Куряне.
Сопоставляя на протяжении нескольких десятилетий данные всевозможных исследований, медики пришли к выводу, что напряженность геомагнитного поля в Железногорске, превышающая в 5 раз показатель намагниченности в Курске, подрывает иммунитет и создает благоприятные условия для быстрого распространения инфекций. Медики объяснили: в зоне действия аномального геомагнитного поля иммунитет постоянно перенапряжен, поэтому организм часто не справляется, а само заболевание протекает тяжелее. Ученые также заметили, что многие микробы, в том числе дизентерийная палочка и сальмонеллез словно «подзаряжаются» аномалией. Они приобретают устойчивость к лекарственным препаратам, поэтому на победу инфекционных заболеваний медикам и пациентам приходится тратить больше усилий и времени.
Кроме того, курские медики заявили, что магнитная аномалия усложняет протекание некоторых венерических заболеваний, провоцирует патологии во время беременности и сильнее подрывает здоровье тех, кто проводит много времени за компьютером. В последнем случае – вред для организма особенно силен из-за суммирования усиленного магнитного поля и компьютерного излучения.