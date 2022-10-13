Крупнейшие залежи железа: главная опасность Курской магнитной аномалии

На 160 тысячах квадратных километров центральной России и девяти южных областей не первое столетие наблюдаются аномальные явления – компас показывает совершенно не те стороны света, а в городах и поселках уровень заболеваемости превышает показатели, регистрируемые в соседних областях. Причиной тому являются крупнейшие — в миллиарды тонн — залежи железной руды на планете. Их концентрация и объемы оказывают сильное влияние на магнитное поле планеты и самочувствие людей.

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Удивительные находки

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Одним из первых о необычном поведении магнитных навигационных приборов в Курской губернии заговорил академик-астроном Иноходцев в далеком 1773 году. В конце 19 века исследовал уникальную территорию и российский геофизик Эрнест Лейст, который посвятил изучению Курской аномалии большую часть жизни. Даже лишившись финансирования, Лейст продолжил исследования «на добровольных началах», но заболел и скончался во время лечения на курорте в Найгейме.

Научные наработки Лейста остались у немецкого правительства, которое после революции попыталось продать документы советской власти. Но руководство Страны Советов посчитало, что целесообразнее начать собственные исследования, чем платить баснословную сумму. Ленин поручил проект разработки месторождения академику-геофизику Петру Лазареву, который в 1923 году и нашел первые залежи руды. Сегодня ее объемы по приблизительным подсчетам составляет более двухсот миллиардов тонн, что составляет половину объема руды на всей планете.

Кручу-верчу, запутать хочу

Напряженность магнитного поля в аномальной зоне составляет 80-120 А/м, что втрое превышает напряженность стандартного магнитного поля планеты. Подобные показатели связаны с колоссальными залежами намагниченных минералов. Ну а к изучению аномалии ученых подтолкнуло необычное явление – стрелка компаса в районе Курска вращалась хаотично, упрямо не желая показывать верное направление.

Так что тяжко приходится современным туристам, пытающимся ориентироваться здесь при помощи компаса. Вместо направления на Север в одном месте он может показать Юг, а через три шага – уже Запад. Неспособны правильно работать и другие «магнитные» приборы. Например, невозможно использовать металлоискатель для поиска, ведь характерный «писк» оборудование будет издавать постоянно. В зоне аномалии «глючат» гаджеты, так что сделать срочный звонок другу, стоя на смотровой одного из карьеров по добыче железной руды, тоже вряд ли получится.

Там птицы не поют, деревья не цветут

Жители Железногорска, находящегося в эпицентре Курской аномалии, не перестают жаловаться на плохую экологию, хотя вред природе наносит не столько аномальная намагниченность, сколько функционирование крупнейшего предприятия по добыче полезных ископаемых – Михайловского рудника, а также более сотни заводов и комбинатов. В областной прессе неоднократно отмечалось, что в фермерских хозяйствах, находящихся вблизи этой зоны, урожайность на 10-15% ниже, чем в соседних областях со схожей почвой и климатом и нормальным магнитным полем.

Что микробу хорошо, человеку – смерть

Первыми, кто обратил внимание на негативное влияние аномальной зоны на здоровье железногородцев, стали специалисты кафедры микробиологии и иммунологии Курского медуниверситета. В конце 80-х они обнародовали печальную статистику: инфекционными заболеваниями жители Железногорска болеют чаще, чем Куряне.

Сопоставляя на протяжении нескольких десятилетий данные всевозможных исследований, медики пришли к выводу, что напряженность геомагнитного поля в Железногорске, превышающая в 5 раз показатель намагниченности в Курске, подрывает иммунитет и создает благоприятные условия для быстрого распространения инфекций. Медики объяснили: в зоне действия аномального геомагнитного поля иммунитет постоянно перенапряжен, поэтому организм часто не справляется, а само заболевание протекает тяжелее. Ученые также заметили, что многие микробы, в том числе дизентерийная палочка и сальмонеллез словно «подзаряжаются» аномалией. Они приобретают устойчивость к лекарственным препаратам, поэтому на победу инфекционных заболеваний медикам и пациентам приходится тратить больше усилий и времени.