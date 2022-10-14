Почему "Родина-мать" в Волгограде стоит на Мамаевом кургане

Пожалуй, у каждого жителя нашей страны слово "Волгоград" ассоциируется со знаменитой скульптурой "Родина-мать зовет!". Более осведомленные или те, кто сам бывал в городе-герое, знают, что не одна только эта статуя была построена там в память о Сталинградской битве. На Мамаевом кургане расположен ряд архитектурно-пространственных композиций, которые объединяет общий замысел — памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы".

Фото: 0ТАСС 0ТАСС

Внизу, у самого подножия знаменитого холма, расположена входная площадь с композицией "Память поколений", далее нужно подняться по ступеням и пройти через аллею пирамидальных тополей, выйти к площади "Стоять насмерть!" со скульптурой мощного воина-богатыря, осмотреть стены-руины, на которых запечатлены героические подвиги защитников Сталинграда.

Видео дня

У подножия статуи расположена площадь Героев с шестью скульптурными композициями, здесь же — бассейн, вода в котором символизирует Волгу. Еще ближе к "Родине-матери" находится Зал воинской славы — в нем приспущенные мозаичные знамена с именами погибших воинов и почетный караул у Вечного огня. Рядом площадь Скорби со скульптурой матери, склонившейся над телом погибшего сына, у подножия которой — небольшой бассейн, символизирующий слезы всех матерей, оплакивающих не вернувшихся с поля боя сыновей.

"Главный монумент "Родина-мать зовет!" является композиционным центром всего мемориала. Статуя видна не только в пределах ближайшего окружения Мамаева кургана — она господствует над всем городом и видна на десятки километров, — рассказывает заместитель заведующего информационно-издательским отделом музея-заповедника "Сталинградская битва" Татьяна Приказчикова. — В стремительном порыве, с мечом в руке Родина-мать призывает своих сыновей к дальнейшему наступлению и окончательному разгрому врага. Величественная скульптура является сложным инженерно-техническим сооружением. Она стоит свободно на перекрытии фундаментов, как шахматная фигура на доске, и не соединена с ними. Для поддержания такого состояния конструкций внутри скульптуры расположена целая система толстых стальных тросов, которые как струна натянуты до расчетной нагрузки, обеспечивающей необходимое сжатие всех ее элементов".

Общая высота "Родины-матери" с мечом — 85 м, самой скульптуры — 52 м. Для сравнения, американская статуя Свободы без факела имеет в высоту 46 м, а статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро — 38 м. По итогам всероссийского голосования скульптура "Родина-мать зовет!" вошла в перечень "Семи чудес России".

Памятное место

Почему знаменитая скульптура и весь памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" были построены именно на Мамаевом кургане? В этом нет ни интриги, ни загадки. Эта возвышенность в дни Сталинградской битвы стала местом самых тяжелых, самых кровопролитных боев.

"В дни Сталинградской битвы Мамаев курган являлся ключевой позицией в обороне города. На фронтовых картах обозначался как высота 102,0. Расположенный в центре города, он занимал господствующее положение: сверху хорошо были видны переправы, промышленные объекты, железнодорожный вокзал, речной порт, просматривались также Волга и Заволжье, где располагались в те дни резервы, штабы и госпитали наших войск. Поэтому удержать эту высоту в своих руках было вопросом жизни и смерти для воинов 62-й армии под командованием генерал-лейтенанта Василия Ивановича Чуйкова. По 10–12 раз в день враг атаковал советские позиции, но полностью овладеть курганом так и не смог. Около 140 дней здесь не утихали бои. 26 января 1943 года Мамаев курган был полностью освобожден от врага", — говорит Татьяна Приказчикова.

В январе 1943-го глазам предстала жуткая картина.

"После того как смолкли бои, склоны кургана были сплошь усеяны осколками мин, бомб, снарядов, земля была начинена кусочками смертоносного металла. На каждом квадратном метре можно было обнаружить от 500 до 1 250 осколков", — продолжает Приказчикова.

По ее словам, идея создания мемориального комплекса на Мамаевом кургане возникла сразу же по окончании боевых действий. С 1945 по 1955 год в стране проводились конкурсы на проект мемориала. В результате многочисленных просмотров и обсуждений Министерство культуры поручило разработку проекта скульптору Евгению Вучетичу.

2 февраля 1958 года, в день 15-летия победы на Волге, состоялась торжественная закладка мемориала. Позже саперы приступили к разминированию Мамаева кургана, было обезврежено более 40 тыс. мин, снарядов, авиабомб. И только после этого, в 1959 году, начались большие земляные работы: были спланированы склоны Мамаева кургана, насыпан грунт для дамб и площадей, а также для холма под скульптуру "Родина-мать зовет!". Саму скульптуру создавали в течение трех лет. Торжественное открытие памятника-ансамбля состоялось 15 октября 1967 года.

Неподтвержденные легенды

Вокруг такого памятного места, как Мамаев курган, ходит множество легенд. Так, например, до сих пор нет однозначного ответа на вопрос о происхождении его наименования.

"Лингвисты, которые занимались этим вопросом, изучили и выяснили, что "мамай" — это обозначение на татарском слова "холм". Возможно, настолько эта высота выделялась на фоне всех остальных, что за ней и закрепилось подобное наименование, — делится научный сотрудник Волгоградского областного краеведческого музея Сергей Блохин. — Именно после войны наименование Мамаев курган закрепилось за этой возвышенностью. А до этого сам по себе он особо не выделялся".

Сейчас в музеях нет данных о том, что территория нынешнего Мамаева кургана была чем-то примечательна для истории до войны. До Сталинградской битвы в хрониках города возвышенность никак не отражена.

"Это была северо-западная окраина города. Раньше домов там не было в округе. Никаких значительных застроек на Мамаевом кургане не было", — говорит Сергей Блохин.

Есть малоизвестные легенды о том, что возвышенность имела большое значение для монголов, считалась у них важным опорным пунктом, а название якобы закрепилось еще при Золотой Орде. Поговаривают даже, что здесь захоронен сам Мамай. Однако все эти версии научно никак не подтверждены.

"Это неправда. После поражения в знаменитой Куликовской битве Мамай убежал в Крым, в город Кафу (сейчас Феодосия), где и был похоронен. Поговаривают и о том, что там располагалась застава татаро-монголов. Но археологи не обнаружили следов, соответственно, и говорить о том, что там кто-то был, вряд ли возможно. Изучением Мамаева кургана в археологическом плане занимался ныне покойный Анатолий Степанович Скрипкин (российский археолог, специалист в области сарматской археологии — прим. ТАСС), и он отмечал, что подобной информации, что там располагались кочевники, не было. Она не подтверждена — раскопки ничего не дали", — говорит ученый.