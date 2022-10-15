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1 час назад

В Туле продают бомбоубежище за миллион рублей

runews24.ru

В Туле в Центральном районе города продают бомбоубежище, которое находится в подвале двухэтажного дома. Помещение продают в срочном порядке за 999 тысяч 999 рублей. Оно находится совсем рядом с улицей Руднева.

В Туле продают бомбоубежище за миллион рублей
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Автор объявления отмечает, что торг уместен, а также возможен обмен на любые другие виды имущества. Кроме того, владелец рассказывает, что в помещение есть четыре комнаты, свет, вода как горячая, так и холодная, канализация, отопление и многое другое. Площадь бомбоубежища составляет чуть больше 90 квадратных метров.

Как отмечает владелец помещения, его можно использовать по-разному: производство, ЖЭУ, склад, сборка имногое другое. Примечательно, что вход в бомбоубежище отдельный. Отметим, что помещение не в лучшем виде и требует ремонта.

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