В Туле продают бомбоубежище за миллион рублей

В Туле в Центральном районе города продают бомбоубежище, которое находится в подвале двухэтажного дома. Помещение продают в срочном порядке за 999 тысяч 999 рублей. Оно находится совсем рядом с улицей Руднева.
Автор объявления отмечает, что торг уместен, а также возможен обмен на любые другие виды имущества. Кроме того, владелец рассказывает, что в помещение есть четыре комнаты, свет, вода как горячая, так и холодная, канализация, отопление и многое другое. Площадь бомбоубежища составляет чуть больше 90 квадратных метров.
Как отмечает владелец помещения, его можно использовать по-разному: производство, ЖЭУ, склад, сборка имногое другое. Примечательно, что вход в бомбоубежище отдельный. Отметим, что помещение не в лучшем виде и требует ремонта.