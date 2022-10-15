В Туле продают бомбоубежище за миллион рублей

В Туле в Центральном районе города продают бомбоубежище, которое находится в подвале двухэтажного дома. Помещение продают в срочном порядке за 999 тысяч 999 рублей. Оно находится совсем рядом с улицей Руднева.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Автор объявления отмечает, что торг уместен, а также возможен обмен на любые другие виды имущества. Кроме того, владелец рассказывает, что в помещение есть четыре комнаты, свет, вода как горячая, так и холодная, канализация, отопление и многое другое. Площадь бомбоубежища составляет чуть больше 90 квадратных метров.