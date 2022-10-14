Где находится удивительный дворец с 365 комнатами

На какие безумства можно пойти ради любви и спасения жизни? Мы знаем множество примеров из кино и книг. Но реальная жизнь – совсем не художественное произведение. Правда и в ней есть место чуду. Одну такую историю сегодня расскажет “Рамблер”.

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Дворец князя Николая Смецкого находится в Гульрипшском районе Абхазии. Его стены стали свидетелями удивительной истории любви. По легенде, когда жена князя Ольга заразилась туберкулезом, врачи считали, что ее дни сочтены. В то время еще не было эффективных лекарств от этого заболевания. Туберкулез лечили в том числе народными методами и способами “на грани интуиции”.

Но Смецкой не собирался провожать жену на тот свет. Медики предположили, что исцелить княгиню возможно, если каждую ночь она будет спать в новом месте – очищенном от болезнетворных бацилл Коха.

Князь вложил все свои средства в строительство дворца из 365 комнат. Он был возведен в 1913 году. Вокруг дворца посадили роскошный сад, чтобы княгиня могла любоваться прекрасным видом из окон. В комнатах было солнечно и тепло.

Идея Смецкого принесла свои плоды: его супруга вылечилась и даже пережила мужа, дожив до 90 лет.

Впоследствии во дворце Смецкого открыли санаторий. В нем был электрический лифт, водолечебница, ингаляторий, водопровод, телефон, собственная почта и экипажи. По протекции князя в Абхазии появилось еще несколько санаториев. Николай Николаевич понимал, что целебный абхазский воздух и правильный уход может спасти много жизней.

Содержание санаториев обходилось дорого. Тогда князь предложил Московской городской Думе забрать их под свое крыло, но с условием. Смецкой хотел, чтобы не меньше 30% мест отдавали людям не из Москвы. И сперва чиновники одобрили просьбу князя. Однако узнав, во сколько обходится содержание одного человека и санатория в целом, от подарка отказались.