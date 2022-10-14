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3 часа назад

В Нальчике откроется выставка ксилографии

Lenta.ru

В Нальчике, Кабардино-Балкария, откроется выставка ксилографии под названием «Тысяча сто гравюр». Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

В Нальчике откроется выставка ксилографии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, в экспозиции представят 1100 гравюр, выполненных с помощью техники печати на бумаге посредством оттиска зеркального изображения с гравированной деревянной доски. Всего в мероприятии покажут работы более 100 российских художников, в том числе Заслуженного художника Кабардино-Балкарской АССР Германа Паштова.

Известно, что выставка, являющяяся первым в России масштабным выставочным проектом ксилографии, организована Министерством культуры республики совместно с Российской академией художеств. Отмечается, что она откроется 14 октября в Национальном музее КБР и продлится три недели.

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