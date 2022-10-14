В Нальчике откроется выставка ксилографии

В Нальчике, Кабардино-Балкария, откроется выставка ксилографии под названием «Тысяча сто гравюр». Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По информации издания, в экспозиции представят 1100 гравюр, выполненных с помощью техники печати на бумаге посредством оттиска зеркального изображения с гравированной деревянной доски. Всего в мероприятии покажут работы более 100 российских художников, в том числе Заслуженного художника Кабардино-Балкарской АССР Германа Паштова.