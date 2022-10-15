Десятки китов погибли на побережье Аргентины

На побережье Аргентины были обнаружены мертвыми 30 китов.
Известно, что на данное побережье, популярное среди туристов, этот вид млекопитающих ежегодно приплывает, чтобы завести потомство.
Ученые рассматривают отравление вредоносными водорослями как одну из возможных версий гибели китов. Отмечается, что в этом районе в образцах планктона выявили высокий уровень токсинов. Однако точная причина смерти животных пока неизвестна.
Данное явление уже получило название "багровый прилив". Один из самых масштабных выбросов китов на сушу был в 2015 году в Чили, где погибли 300 особей, пишет издание "Известия".