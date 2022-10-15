Десятки китов погибли на побережье Аргентины

На побережье Аргентины были обнаружены мертвыми 30 китов.

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Известно, что на данное побережье, популярное среди туристов, этот вид млекопитающих ежегодно приплывает, чтобы завести потомство.

Ученые рассматривают отравление вредоносными водорослями как одну из возможных версий гибели китов. Отмечается, что в этом районе в образцах планктона выявили высокий уровень токсинов. Однако точная причина смерти животных пока неизвестна.