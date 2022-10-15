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3 часа назад

Десятки китов погибли на побережье Аргентины

Vse42.ru

На побережье Аргентины были обнаружены мертвыми 30 китов.

Десятки китов погибли на побережье Аргентины
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Известно, что на данное побережье, популярное среди туристов, этот вид млекопитающих ежегодно приплывает, чтобы завести потомство.

Ученые рассматривают отравление вредоносными водорослями как одну из возможных версий гибели китов. Отмечается, что в этом районе в образцах планктона выявили высокий уровень токсинов. Однако точная причина смерти животных пока неизвестна.

Данное явление уже получило название "багровый прилив". Один из самых масштабных выбросов китов на сушу был в 2015 году в Чили, где погибли 300 особей, пишет издание "Известия".

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