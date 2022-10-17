Москвичи вспомнили популярный в СССР винный магазин

В группе «Старая Москва» во «ВКонтакте» вспомнили популярный в СССР магазин «Российские вина». Знаменитая торговая точка работала на улице Горького, нынешней Тверской.
Пользователи сети вспомнили о широком ассортименте алкогольного магазина. По словам фолловеров, в «Российских винах» можно было купить шампанское, портвейн «Сахра», вино «Солнцедар» и бренди, произведенное на Кизлярском коньячном заводе в Дагестане. Комментаторы упомянули, что у торговой точки был удобный график работы — до 22 часов.
«Часто вспоминаю. Мы с дядей моим выходили из дома и гуляли по улице Горького, я с мороженым. Иногда заходили в "Российские вина", он покупал в разлив фужер шампанского. Потом шли дальше гулять», «Мои родители всегда на праздники старались там покупать. И мускаты, и шампанское», — поделились своими историями пользователи.