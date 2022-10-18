Найдены могила Святого Николая и пол, по которому он ходил

Президент Регионального совета по сохранению культурного наследия Антальи профессор д-р Осман Эравшар объявил о новых открытиях большой важности, сообщает информагентство Demirören. Находка сделана в церкви города Демре, названной в честь Святого Николая, который, как известно, родился и жил в этом населенном пункте (2,5 часа езды от Антальи). Эравшар указал, что ныне существующая церковь была построена в VII-VIII веках над более ранней, епископом которой и был Святой Николай. Новые находки были сделаны как раз в остатках ранней церкви, которые были погребены под аллювиальными отложениями.

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Утверждается, что храм, где в III-IV веках служил святой Николай, был погребен на 7-8 метров под землей в результате подъема вод Средиземного моря. Эравшар заявил, что в ходе раскопок был открыт пол, по которому ходил один из самых известных в мире святых.

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Эравшар: «Когда уложенную в 1970-х годах плиту пола сняли, были проведены раскопки. Результатом стало напольное покрытие церкви начала IV века. Коллеги, производившие раскопки, готовят об этом публикацию. На самом деле это пол того времени, когда жил святой Николай. Это чрезвычайно важное открытие, первая находка того периода. Мы рассматриваем находку как сокровище, которое еще немного удлинит архитектурную историю и иконографическую ценность храма. Скоро она будет готова для осмотра».

Место захоронения великого святого уже «находили» в 2017 году. На этот раз археологи уже существенно углубились в древние слои. Саму предполагаемую могилу пока не вскрывали. Сегодня первоначальный храм почти на 2 метра ниже уровня моря, его периодически затапливает. Археологи планируют провести геофизические исследования. Правда, при высокой влажности этот метод не работает. Тогда единственным способом уточнить открытие останутся раскопки.