Спасо-Преображенский монастырь: 1000 лет веры

В Муроме, на высоком берегу Оки, стоит белокаменный монастырь – один из древнейших в нашей стране. В летописях он упоминается раньше всех других обителей на территории России.

Фото: Главгосэкспертиза России Главгосэкспертиза России

По некоторым данным, он был заложен более 1000 лет назад, в 1015 году: муромский князь Глеб Владимирович построил первый храм во имя Всемилостивого Спаса, а затем – монашескую обитель.

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«Повесть временных лет» упоминает монастырь в связи с муромским походом черниговского князя Олега Святославовича и гибелью князя Изяслава Владимировича. «Повесть» датирует события 1096 годом, что тоже немало, ведь большинство российских монастырей на 500-700 лет младше.

Первые постройки Спасо-Преображенской обители были деревянными, а возникновение каменного храма связано с именем Ивана Грозного: в середине XVI века, продвигаясь с войсками на Казань, он остановился в Муроме и поклялся в случае победы воздвигнуть здесь несколько церквей. В 1552 году Казань была взята, примерно тогда же царь воздвиг главный, пятиглавый и строгий, Спасский собор монастыря.

Разумеется, впоследствии здание несколько раз перестраивалось, но в основе сохранило свой первозданный вид. Иван Грозный даровал храму церковную утварь, облачения, иконы и книги, а монастырь наделил землями и вотчинами.

В период церковных реформ Патриарха Никона Спасский монастырь был одним из оплотов старообрядчества, а его настоятель архимандрит Антоний был отстранён от управления обителью и отправлен в Вологодскую епархию, в Кирилло-Белозерский монастырь, который в XV-XVII веках был центром духовной жизни русского Севера. Муромский же монастырь продолжал строиться и развиваться.

Во второй половине XVII века здесь появился второй каменный теплый Покровский храм, построены двухэтажный настоятельский и трехэтажный братский корпуса.

В 1878 году произошло важнейшее для обители событие: сюда со Святой горы Афон была привезена икона Божией Матери «Скоропослушница», ставшая главной святыней монастыря. После революции Спасо-Преображенский монастырь закрыли, а в 1929-м его помещения отдали военным, здесь разместился учебный полк связи.

С начала 1990-х общественность, многие публичные люди, в том числе и академик Дмитрий Лихачёв, выступали за возвращение обители Русской Православной Церкви. Весной 1995-го воинская часть покинула территорию монастыря, а летом того же года он был вновь открыт. Начались долгие восстановительные работы.