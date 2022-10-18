Какие аномалии происходят на Байкале

Байкал – не просто памятник и чудо природы, но и исторически сакральное место для многих народов Сибири и Алтая. Не мудрено, что вокруг этого места всегда существовала масса слухов и легенд. Но самое интересное, что на поверку многие из них оказываются далеко не беспочвенными...

Фото: Русская семерка Русская семерка

Первые аномалии в Байкальском треугольнике О многочисленных аномальных явлениях и происшествиях в районе острова Ольхон и мыса Рытый заговорили несколько десятилетий назад. Но это вовсе не значит, что странные события стали случаться здесь недавно. Эти места издавна считались шаманскими местами силы, а потому многочисленные свидетельства необычных происшествий просто относили к местным легендам.

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Об одном из первых задокументированных происшествий в этом районе рассказывает советский академик Георгий Галазий в книге «Байкал в вопросах и ответах». В 1907 году сообщество российских офицеров предприняло попытку перелететь через озеро на аэростате. Но стоило летательному аппарату подняться в воздух, как поднялся настоящий ураган, хотя на земле стоял полный штиль. Ориентироваться по компасу летчики не смогли, так как прибор буквально сошел с ума. В итоге аэростат разбился о прибрежные скалы, большая часть участников экспедиции погибли, а уцелевшие мало что рассказывали о катастрофе и наотрез отказались повторять перелет.

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Конечно, это происшествие было не единственным. Александр Бурмейстер – сам неоднократный участник различных Байкальских экспедиций – в своей книге «Тайны Байкала» рассказывает о десятках пропавших – участниках научно-исследовательских экспедиций и путешественников-любителей. Ежегодно в районе мыса Рытый пропадает как минимум несколько судов, а в 2000 и 2005 гг. в аномальной зоне потерпели крушения два вертолета. Свидетели рассказывали, что летательные аппараты словно бы наткнулись на незримую стену и потеряв управление рухнули в воду.

В нулевых также предпринималась попытка пролета над аномальной зоной на воздушном шаре, и она оказалась относительно успешной – погибших не было. Но участникам пришлось совершить жесткую посадку в прибрежном лесу. Над территорией Байкальского треугольника они столкнулись со все теми же проблемами: отказом навигационного оборудования и радиосвязи, сильным порывистым ветром неопределенного направления.

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