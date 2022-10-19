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2 часа назад

Найдено самое трезвое село в России

N24.ruиещё 2

Грант в 500 тысяч рублей выделили селу в Свердловской области как самому трезвому в регионе, сообщает «Уральский меридиан».

Найдено самое трезвое село в России
Фото: N24.ruN24.ru

Село Сладковское Слободо-Туринского муниципального района победило в конкурсе «Здоровое село – территория трезвости». Всего за победу боролись 32 населенных пункта. Второе место досталось селу Туринская Слобода (400 тысяч рублей), поселок Монетный занял третье место (240 тысяч рублей). Поселки Баранчинский, Левиха и Половинный получили по 100 тысяч рублей в качестве поощрительных призов. Жители населенных пунктов могут потратить деньги на обустройство спортплощадок, покупку спортивного инвентаря и т.д.

Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Демография». Жюри оценивает уровень организации массовых информационно-профилактических акций по пропаганде здорового образа жизни, участие в них жителей и их заинтересованность.

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