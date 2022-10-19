Как оренбургское село стало известным на весь мир

Расставшись с квартирой, домом и катером, семья Луниных около 25 лет назад переехала из Самарской области в оренбургское село Андреевка, затерявшееся между пятью холмами уральских предгорий. В поисках места духовной силы недалеко от православного монастыря решили жить и работать на земле, а в результате построили успешный бизнес. Лапшу их производства теперь покупают даже в Китае, мармелад ценят в Москве и других городах страны, а посмотреть на перепелиную экоферму приезжают за сотни километров

Фото: ТАСС ТАСС

"Обширный храм"

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Первые упоминания об Андреевке как владении одного из помещиков на границе оренбургских и башкирских земель, по данным местной администрации, встречаются в конце XVIII века. Живописные окрестности, несмотря на отдаленность от крупных центров, уже тогда привлекали именитых персон. Известно, что рисунок поместья сделал Владимир Даль, побывавший тут в 1830-х годах. Приезжал сюда и русский естествоиспытатель и путешественник XIX века Григорий Карелин.

Знаковым для села стал 1901 год, когда в Андреевке зазвучали колокола построенного купцом Михаилом Чистозвоновым православного храма.

"Андреевцы, при своей малочисленности и бедности, не смели и мечтать о том, что у них будет хотя бы маленький храм Божий, не надеялись они дожить до таких счастливых дней, и вот теперь у них обширный и великолепный храм, который и был освящен торжественно при громадном стечении народа из окрестных селений 24 сентября 1901 года", — пишет о событии корреспондент "Оренбургских епархиальных ведомостей".

В советский период с храма сняли кресты и купола, организовав там колхозный элеватор. Разрушена была и часовня Святого Николая на горе. В 1990-х годах храм был передан монашествующей общине и постепенно восстановлен. А часовню уже в наше время отстроили заново силами местных жителей, предпринимателей и приезжавших в Андреевку туристов.

ТАСС

Во время экскурсии по музею, экспозиция которого сформирована из предметов, найденных в Андреевке и ее окрестностях, мне показали царскую копейку с отверстием в монете. Такие до революции многие андреевцы получали за подъем в гору камней и кирпичей, необходимых для постройки часовни, а потом с гордостью носили на шее. Лунины, приехав в Андреевку, приложили руку к тому, чтобы легенда ожила, благодаря чему приезжавшие сюда туристы считали своим долгом поднять камень в гору, чтобы помочь в восстановлении часовни.

Завершить строительство удалось совсем недавно. Как говорят местные, на освящение часовни в августе 2022 года собралось более 700 человек.

Дорога — это жизнь

Преодолев от райцентра около 30 км по грейдерной дороге, местами изувеченной "гребенкой" и превратившейся в стиральную доску, останавливаюсь у храма на въезде в Андреевку. Дальше лучше идти пешком.

То утро на трех имеющихся улицах выдалось уж слишком тихим и малолюдным: местные жители отправились в библиотеку на сход граждан. Глава сельсовета приехал сообщить, что установка обещанной региональными властями вышки сотовой связи переносится с конца 2022 на апрель 2023 года, да еще и возникли разногласия по месту ее строительства, хотя под этот долгожданный оплот цивилизации в Андреевке уже снесли детскую площадку.

На мои вопросы о том, что еще, кроме отсутствия мобильной связи, волнует местных жителей, староста села Александр Сухоручкин и глава Петровского сельсовета Александр Барсуков выдают целый список.

Во-первых, нужна школа. Ее в селе закрыли больше 20 лет назад, и постепенно семей с детьми почти не осталось. Взрослым в Андреевке тоже жить непросто: из-за нерентабельности перестал ходить автобус из райцентра, местный магазин не балует выбором товаров, а недоступность кормов для скотины или птицы сделала привычное деревенское хозяйство роскошью.

"В селе всего восемь голов скотины, а еще несколько лет назад было 48 56 голов", — приводит пример Сухоручкин.

И оба "кивают" в сторону плохой дороги. Обращение андреевцы и жители соседних сел отправляли уже и в Госдуму, сейчас вот очередной пакет документов выслали в Москву через другой канал — оренбургский филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, у которого есть университетская база в окрестностях села Петровское, куда по этой же дороге приезжают в том числе профессора и академики.

"Мы хотим, чтобы у нас была дорога. Туристы будут ездить больше, лучше, движение, я думаю, пойдет. Александра Николаевна (Ольховик — предприниматель из Оренбурга — прим. ТАСС) задумала гостиницу построить, проект уже готов. А если будет гостиница — будут гости приезжать, и рабочие места будут, и переночевать, и покушать сготовить. Думаю, только плюс нам будет", — рассуждает Барсуков.

И вроде разговор у нас складывается какой-то невеселый, о сложностях, но почти каждую свою мысль мои собеседники, не сговариваясь, заканчивают позитивно: "люди здесь очень хорошие", "народ дружный у нас". И ощущение деревенской безысходности отступает на фоне реальных перспективных проектов и веры этих людей в свои силы.

Местные и приезжие

С истории о характере местных жителей начался и мой разговор с Андреем Луниным. В конце 1990-х годов он привез в Андреевку свою семью — супругу Татьяну, двоих маленьких сыновей — Михаила и Илью, маму Василису Васильевну и брата, инвалида детства Валерия.

"Мы приехали сюда, и дефолт выбил нас полностью из колеи, мы обнищали. Но не упали духом, не потерялись, деньги — дело наживное. Хотя был такой момент, что вообще ничего не было, и местные жители приносили нам еду, понимая, что у нас два ребенка — два года и семь лет. Утром просыпаемся, открываем дверь — молоко в трехлитровой банке. Кто принес? На следующее утро — опять. Потом уже местная одна женщина замечание сделала: "Вы хоть банки верните!" Мы до сих пор очень благодарны, дружим", — улыбаясь в седые усы, вспоминает Андрей Михайлович.

Их "жизнь на земле" началась с выращивания лука. Местный сорт выгодно отличался качеством, его можно было с прибылью продавать ресторанам Оренбурга. Но конкурировать с дешевым луком из Средней Азии вскоре стало невозможно. И тут помог случай: знакомые подарили клетку с перепелами. Так и открылось новое направление.

"Начинал в сарайке, раз пять переделывал клетки, я их сам изобретал. И так изобрел, что ко мне приезжали из аграрного университета смотреть, как у меня так получается, что из тех, кто вылупился, выживают почти 100%. Мы сделали такую технологию, что тепло и сухо ногам, птенцам вольготно. Температура каждый день опускается, и к недельному возрасту перепелов можно выпускать", — рассказал Лунин-старший.

Ощутимую прибыль семье удалось получить, когда поголовье приблизилось к 1 тыс. штук. И на первую крупную вырученную сумму купили новую машину — "Шевроле-Ниву". Тут же созрел план по строительству фермы на 8 10 тыс. голов, были наняты первые работники.

ТАСС

"Я построил ферму, и тут — кризис. У меня 100 тыс. яйца не проданы, я не могу продать. А по договору с самим собой я могу яйцо продавать только первую неделю. И тут моя мама Василиса Васильевна говорит: давай я сейчас муку возьму и с этих яиц лапшичку сделаю. Все не пропадать, а если мы их в лапшу "закатаем", то они уже год будут лежать", — вспоминает он историю появления еще одного продукта в ассортименте "Андреевского Подворья".

Лапша на перепелиных яйцах из муки твердых сортов сразу же многим пришлась по вкусу. Рецепт от бабы Василисы хранят в семье до сих пор, производя теперь эту лапшу в больших объемах, поставляя на экспорт. Недавно крупный и выгодный контракт был заключен с Китаем.

А еще один старинный рецепт, сохраненный казачкой Василисой Васильевной, положил начало производству мармелада. Его делают из выращенной на экоферме свеклы и тыквы, а также из закупаемой смородины и облепихи. Принципиальным отличием при производстве является основа — пюре из овощей, фруктов или ягод.

"Сейчас очень много методов, как сократить затраты. Мы не идем этим путем. Наш потребитель — это осознанный человек, подмену поймет. Доверие можно потерять на раз. Мы строим наш бизнес и нашу деятельность на многие десятилетия вперед. Сейчас труднее стало: мука дорогая, покупательная способность низкая, поэтому и наша маржа снизилась. Но потерпим, немножко подожмемся, потому что будут и другие времена. Если мы сейчас так и будем держать нашу марку, то это обязательно даст результат", — уверен Андрей Лунин.

Оренбургская достопримечательность

Активным продолжателем семейного дела стал старший сын — Михаил Лунин. Своим направлением он выбрал развитие туризма, поэтому наш диалог начался в формате экскурсии. Староста Александр Сухоручкин ранее уточнил, что в деревне в 1996 году было 105 домовладений, а теперь едва наберется 70, но заброшенных при этом почти нет.

Михаил это подтверждает рассказом: это дом родителей, соседний — его семьи, где уже подрастают свои дети, а в начале улицы — гостевые дома той самой предпринимательницы Александры Ольховик, которая уже много лет помогает благоустраивать село. Дальше — несколько домиков Луниных для туристов, вот здесь живет семья работников перепелиной фермы, здесь — те, кто помогает на огородах, дальше — семья, занимающаяся разведением лошадей.

Андреевцы рассказывают, что рабочих мест здесь не много, но большинство односельчан нашли себе дело. Правда, есть и такие, кто и выпить может, и подебоширить. С такими семьями работает административная комиссия, убеждают словом — иногда помогает. Есть и такие, кто избавляется от вредных привычек трудом.

"В сезон работы на полях мы нанимаем до 50 человек. Несколько семей уже 15-й год работают с нами. Многие изменили стиль жизни: перестали употреблять алкоголь, бросили курить, переехали в село. Они семейные люди, только по праздникам берут дорогой алкоголь. Их друзья говорят: мы на эти деньги могли пить целую неделю. Но нет, теперь "только с тостом", потому что "завтра мы работаем", — приводит пример Михаил Лунин.

Оплот сельского туризма

Если раньше в Андреевку люди приезжали в основном полюбоваться пейзажем, побывать в храме Свято-Андреевского мужского монастыря или попить чистейшей воды из родника, то теперь там есть локации на любой вкус.

Лунины показывают свои экологически чистые огороды, имеющие сертификат "органик", означающий, что здесь не используют никакой "химии" и по минимуму применяют технику. Еще один объект — перепелиная ферма, где также проводят дегустацию той самой теперь уже экспортной лапши и ставшего "Вкусом России" блюда "Перепелиное гнездышко по-андреевски".

Есть и заимки для отдыха с семьей на берегу реки или поляна среди леса для проведения корпоративов. На одной из таких, например, нас встречает стадо свиней необычной породы — темношерстных и очень приветливых.

"Сотни туристов есть за год, — замечает глава Петровского сельсовета Барсуков. — Я в Петровском живу у края объездной дороги, пятница приходит, смотришь — движение, машины, джипы и прочие разные машины едут и едут в эту сторону, а в воскресенье после обеда — назад. Значит, они где-то здесь с семьями, с друзьями отдыхают, нравится им здесь".

С 2022 года Андреевка — часть национального маршрута Оренбургской области "Горизонты открытий". Туристам предлагают погрузиться в жизнь сельских жителей, посетив экоферму "Андреевское Подворье" и попробовав местные экологически чистые продукты, создаваемые по прабабушкиным рецептам. А еще — увезти на память гастрономические сувениры.

Не пугает путешественников даже плохая дорога. "Есть пословица, что там, где есть асфальт, ничего интересного нет. Мы очень хотим дорогу, но для начала нам хотя бы грейдер восстановить и привести его в порядок", — отмечает Михаил.

Пока я по своей журналистской привычке допытывалась у Андрея Лунина, как и с чего начинался их семейный бизнес, нас несколько раз прерывали — кажется, работа на ферме в целом и в их доме в частности не останавливается никогда. Сын Михаил неподалеку собирал с решеток уже подсохшую траву для чаев и соусов, супруга Татьяна Павловна подбирала место для пересадки пионов, из лепестков которых в будущем году хотят впервые сварить варенье, работники то и дело подходили отчитаться о посадке хрена и других работах.