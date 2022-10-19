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1 час назад

В Англии создали современную библиотеку в здании бывшего коровника

runews24.ru

Библиотека появилась в английском графстве Дорсет в одной из построек фермы Stanbridge Mill. Она, к слову, считается памятником архитектуры II степени.

В Англии создали библиотеку в здании бывшего коровника
Фото: runews24.rurunews24.ru

Elle Decoration пишет, что при строительстве здание предполагалось как коровник, но последние 40 лет в нём хранили сельхозтехнику и садовый инвентарь.

Спустя время было принято решение превратить строение в библиотеку для частной книжной коллекции.

Специалисты Crawshaw Architects хотели, чтобы интерьер отражал изначальное назначение здания.

Они не стали вносить серьёзных изменений, только заменили оригинальные фермы крыши портальными рамами. Это помогло увеличить пространство в помещении.

В центре зала расположился длинный неф с арочными сводами. С двух сторон от него – узкие проходы с книжными стеллажами. Все конструкции выполнены из дерева.

Офисное помещение библиотеки расположено в северной части здания. Она отделена от главного помещения арочной стеклянной дверью и окнами.

Через них можно увидеть центральный неф. На противоположной стороне находится небольшая кухня и ванная комната.

Места,
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