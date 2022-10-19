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43 минуты назад

Мужчина из Монголии 30 лет выращивает в пустыне Гоби зеленый оазис

Газета.Ru

Мужчина из Монголии больше 30 лет выращивает в пустыне Гоби зеленый оазис, пишет Oddity Central.

Мужчина 30 лет выращивает в пустыне Гоби зеленый оазис
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бараадууз Демчиг вырастил оазис площадью 16 гектаров. Все началось в начале 1990-х годов, когда мужчина решил посадить овощи в засушливой земле, но из-за сильного ветра и плохих условий урожай погиб. Тогда фермер подумал, что ему нужны высокие деревья для защиты огорода, и посадил вязы.

Результаты трудов Бараадууза оказались впечатляющими. В пустыне расцветал не только его огород, но и большая плантация деревьев, что привлекло внимание людей.

«Первый год был трудным: это был ветреный и песчаный год. Но на второй год деревья стали достаточно высокими, чтобы защитить мои овощи», — рассказал Демчиг.

Мужчина подсчитал, что всего на своей земле он высадил более 400 тысяч саженцев. Сейчас 82-летнему фермеру из-за возраста трудно вести хозяйство, поэтому ему пришлось передать эстафету своим внукам, которые с гордостью продолжают семейное дело.

Ранее в США фермер вырастил тыкву, которая весит больше тонны.

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