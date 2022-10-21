«Там особая энергетика, и космос кажется ближе»

Оленные камни в Забайкалье, сейды Ловозерских тундр, дольмены западного Кавказа, гробница Шепси в Краснодарском крае… В России есть немало сооружений из огромных каменных глыб, сохранившихся еще с эпохи неолита. Считается, что по большей части они были связаны с погребальным культом, культом камня, а также культом возрождения. Но есть среди них и особенно загадочные памятники. Это так называемые северные, или каменные лабиринты, широко распространенные в северо-западной части Европейской России. Кто, когда и, главное, зачем выложил множество запутанных дорожек из необработанных камней — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Летом 1997 года наша экспедиция работала на Новой Земле. На полуострове Медный восточного побережья пролива Костин Шар мы обнаружили два каменных лабиринта — до сих пор на архипелаге они были неизвестны... Один из них, наиболее сохранившийся, был найден М.Н. Ивановым. Второй, обнаруженный мной на противоположном берегу того же залива, частично разобран: его камни использовались кем-то на обкладку большой четырехугольной палатки…»

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Так описывал неожиданную находку Владимир Калякин, научный сотрудник кафедры биогеографии географического факультета МГУ им. Ломоносова, участник многочисленных экспедиций на острова Северного Ледовитого океана.

Слабых тут поджидает безумие или смерть

Лабиринты — постройки из сложных ходов, ведущих либо к выходу, либо в тупик, — одни из самых древних сооружений человечества. Специалисты полагают, что это были ритуальные постройки, в которых проводились обряды инициации.

Плутая по темным запутанным коридорам, где его за каждым поворотом подстерегала опасность, человек либо погибал, либо возвращался в мир в новом статусе, пережив второе рождение

Если верить древнегреческим мифам, первый лабиринт был построен на острове Крит зодчим и ваятелем Дедалом по поручению царя Миноса. Минос заточил в лабиринте своего сына Минотавра, который родился в обличье получеловека-полубыка, и ежегодно приносил ему в жертву юношей и девушек. Долгое время легенда эта считалась выдумкой, однако после раскопок, проведенных на острове в XX веке, исследователи полагают, что прообразом критского лабиринта послужили либо дворец в городе Кносс, либо пещеры около этого древнего поселения.

В трудах античных авторов сохранились сведения и о других лабиринтах. Например, на греческих островах Самос и Лемнос. У этрусков в виде лабиринта была выстроена гробница царя Ларса Порсены в Клузиуме (коммуна Кьюзи в регионе Тоскана). Но самым древним считается лабиринт в Египте, который был построен в 2300 году до нашей эры у соленого озера Ми-ур (Биркет-Карун) рядом с Каиром.

Это была гигантская постройка. Ее площадь составляла 70 тысяч квадратных метров. Здание было обнесено высокой стеной и состояло из трех тысяч надземных и подземных помещений, в которых находились гробницы фараонов и крокодилов, считавшихся в Египте священными животными. В лабиринте приносили жертвы богу водной стихии Себеку. В нем всегда царили тьма и тишина, лишь изредка перерываемая лязгом тяжелых железных дверей. А над входом было выбито: «Безумие или смерть — вот что находит здесь слабый или порочный, одни лишь сильные и добрые находят здесь жизнь и бессмертие».

4 977 в 80 странах мира столько лабиринтов имеется с базе данных международного сообщества The Labyrinth Society

Больше всего лабиринтов сохранилось на севере и северо-западе Евразии — в Скандинавии и на Британских островах. Так, в Англии таких построек насчитывается около десятка, в Норвегии — 20, в Финляндии — 140, в Швеции — 300, всего на сегодняшний день ученым известно 500 северных лабиринтов. Правда, эти сооружения отличаются от средиземноморских. Все они представляют собой выкладки из валунов в виде узких дорожек, закрученных спиралью к центру, который обычно отмечен насыпью из камней. Затеряться насмерть в таких сооружениях невозможно — все дорожки приводят к входу, который одновременно является и выходом. Возраст каменных лабиринтов датируется значительным промежутком времени — от эпохи неолита (VI-III тысячелетие до нашей эры) до I-го тысячелетия уже нашей эпохи.

Кто построил Соловецкие лабиринты

В России на сегодняшний день обнаружено около 50 каменных лабиринтов. Большинство из них расположены на Соловках, в Карелии, на Кольском полуострове и на Новой Земле.

Больше всего каменных лабиринтов находится на Соловецких островах — здесь обнаружено 30 подобных сооружений. Самые известные из них расположены на острове Большой Заяцкий в юго-западной части архипелага. Здесь на склоне горы Сигнальная на участке в 0,4 квадратного километра сосредоточено 13 лабиринтов. Все они невысокие, круглой или овальной формы, от времени плотно покрыты мхом. Их диаметр варьируется от 3 до 25,4 метра. Дорожки многих из них выложены в форме двух спиралей, которые чем-то напоминают двух змей, глядящих в глаза друг другу в центре фигуры. Практически все лабиринты на острове имеют один вход, который, как правило, расположен с южной стороны.

Кто и когда построил эти сооружения, в точности неизвестно. Есть предположение, что это сделали саамы, которые посещали Соловецкие острова еще до нашей эры

Когда в XVI веке на Заяцкий остров из Соловецкого монастыря прибыли первые монахи-отшельники, они не стали разрушать лабиринты, возведя Андреевский скит поодаль от языческих построек. Сегодня лабиринты Большого Заяцкого острова признаны памятником археологии. Свободно пройти по ним нельзя, а на сам остров попасть можно только с официальной экскурсией.

Другое место, где сохранилось несколько каменных лабиринтов, — Кольский полуостров. Четыре памятника найдены в устье реки Варзина, два у реки Поной, известны также выкладки около города Кандалакша и поселка Умбы. В этих краях у лабиринтов есть свое название — вавилоны. Видимо, поморам, издревле населявшим эти земли, закрученные линии построек напоминали Вавилонскую башню, как ее изображали на росписях в храмах и на библейских лубках. Лабиринты Кольского полуострова отличаются от соловецких. Они сложены из одной, двух или трех дорожек камней, а их диаметр варьируется от 6 до 10 метров. По рисунку они напоминают улитку. Растительность на полуострове скудная, поэтому валуны хорошо видны — крупные, обкатанные морем. А еще у кольских лабиринтов есть секрет: чтобы пройти от входа к центру и обратно, нужно выбрать правильное направление. Если же путник ошибся, он будет кружить по дорожкам бесконечно.

Самая же северная точка, где были обнаружены лабиринты, — Новая Земля. Двадцать пять лет назад на архипелаге в районе полуострова Медный работала орнитологическая экспедиция. Обследуя северную часть залива Малый, ученые нашли каменную кладку в виде спирали. Протяженность кладки с севера на юг составляла 12,6 метра, а с востока на запад — 11,6 метра. Кладка была выложена сланцевыми плитами весом 10-15 килограммов, а ее рисунок напоминал дерево. Вход в лабиринт был ориентирован на запад.

На противоположном берегу залива сохранилась еще одна выкладка. Однако это сооружение было в большей степени разрушено. От него осталась лишь входная часть и отдельные фрагменты концентрических спиралей. Оба сооружения находятся в 30-40 метрах от моря на низкой морской террасе, усыпанной галькой и гравием. А метрах в 300 от первого лабиринта сохранились остатки примитивного каменного жилища, стены которого выложены из крупных камней.

Обе находки уникальны. До того как они были обнаружены, считалось, что люди на Новую Землю пришли лишь в XII веке. Это были поморы, которые приплывали сюда на летние промыслы. А первые постоянные поселения русских и ненцев появились в этих краях лишь в XIX веке. Лабиринты как более древние сооружения заставляют по-новому взглянуть на историю архипелага.

Ловушки для рыбы, или врата в царство мертвых

Однако есть и другой вопрос, связанный с каменными лабиринтами, — зачем их возводили? У разных народов об этом сохранилось немало поверий. Так, в Англии и Ирландии рассказывают, что на закрученных дорожках лабиринтов в лунные ночи танцуют феи. В Норвегии верят, что валуны отмечают входы в подземные дворцы карликов-дваргов, скрывающих там драгоценные клады. В фино-угорском эпосе «Калевала» лабиринты упоминаются как вход в царство мертвых, куда иногда можно попасть и живым. Саамы, карелы и чукчи, напротив, верили, что камни вбирают в себя священную силу Солнца и Луны и дарят ее тем, кто им поклоняется.

Что же касается археологов и историков, то о предназначении северных лабиринтов они до сих пор теряются в догадках. Основных версий три. Согласно первому предположению, все каменные выкладки имели чисто практическое значение. Это были ловушки для рыбы. Действительно, множество спиральных дорожек выложено не просто на морском берегу, но поблизости от тоней — мест, где добывали рыбу. Не исключено, что пару тысячелетий назад море было выше, и во время приливов лабиринты заливались водой, а после отлива в них оставался улов. По схожей, но чуть более сложной гипотезе ловушки эти были в большей степени магические — шаманы проводили в лабиринтах обряды на удачную рыбную ловлю.

Другие исследователи предполагают, что лабиринты возникли на месте захоронений.

Первобытные люди строили лабиринты на границе двух миров: «нижнего» — загробного и «среднего» — человеческого. В лабиринте мог совершаться погребальный обряд, в ходе которого шаман проводил душу умершего из людского мира в потусторонний, а сложная путаница дорожек не давала душе вернуться обратно

Похожие верования сохранились, например, в Японии и Китае, где считается, что злые духи могут летать только по прямой, поэтому перед входом в дома часто строят подобие лабиринта, чтобы нечисть не проникла в жилища. Эту версию подтверждает то, что при раскопках, особенно на Соловках, в некоторых каменных выкладках были найдены следы погребальных костров, обожженные человеческие кости, останки тризновых животных, а также фигурки морских существ, очевидно, тотемов.

Наконец, есть предположение, что лабиринты служили доисторическим народам местами для обрядовых игр, танцев и состязаний. Так, в Финляндии и Скандинавии известен обычай, когда на Пасху и день летнего солнцестояния молодые люди в деревнях приходили на лабиринты, ставили в центр девушку и водили по направлению к ней хороводы. Не исключено, что эта традиция — отголосок архаичных времен либо пример вторичного использования древних культовых сооружений.

Открытый лабиринт засыпали, чтобы сохранить

Впрочем, есть на территории нашей страны и еще один совершенно уникальный объект. Это Мостищенский лабиринт — единственная каменная выкладка в форме спирали, расположенная в средней полосе России. Село Мостище находится в 100 километрах от Воронежа, на меловых холмах у реки Потудани — той самой, которая описана в «Слове о полку Игореве» как река Каяла. В 1957 году археологи обнаружили на одном из холмов фрагменты оборонительных сооружений и жилых построек, относящихся к эпохе скифов (VI век нашей эры). А в 1985 году в ходе раскопок была открыта каменная кладка, датируемая примерно III тысячелетием до нашей эры.

Судя по кладке, Мостищенский лабиринт представляет собой шесть концентрических колец, вытянутых в форме эллипса по линии северо-восток — юго-запад. Его размер 26 на 38 метров. Большинство камней — меловые, но встречаются и гранитные валуны, не характерные для этих мест.

Ученые предполагают, что лабиринт у реки Потудани мог служить древней обсерваторией. Его гранитные камни четко указывают направление на север, а также точки восхода и захода Солнца в дни летнего и зимнего солнцестояний, весеннего и осеннего равноденствий. Кроме того, рядом с лабиринтом найдены фрагменты фундаментов древних жилищ и остаток вала, защищавшего некогда каменную кладку. Однако достоверно о том, что это в целом было за сооружение, судить трудно. Лабиринт сильно поврежден. Изымать камни из него начали, видимо, еще скифы, использовавшие валуны для своих построек. А продолжили уже наши современники — едва археологи раскрыли кладку, как местные жители стали растаскивать камни себе в хозяйства. И ученые не придумали ничего лучше, как снова засыпать исторический памятник землей, пока от него в прямом смысле не осталось камня на камне.

Что же касается других популярных у туристов каменных выкладок — «Парка лабиринтов» на Алтае или Худесского лабиринта в Карачаево-Черкессии, то они никакого отношения к древним мегалитическим памятникам не имеют. Алтайские лабиринты — реконструкция, созданная в 2011 году геологом из Санкт-Петербурга Вячеславом Токаревым. А лабиринт Ташлы-Кол в верховьях горной реки Худесс — это изрезанная трещинами цепочка скал высотой 6-8 метров, образовавшаяся в результате того, что вода тысячелетиями промывала ходы в горной породе. Древних культов или легенд с этой природной достопримечательностью не связано.

«Сакральные места силы древних язычников»

С Соловецкими лабиринтами я познакомился в середине 1980-х. Попасть на Соловки в то время было сложно. Все побережье Белого моря считалось приграничной зоной и на самостоятельный въезд туда нужно было получать специальное разрешение. В том году мы сплавлялись на байдарках по Пинеге — правому притоку Северной Двины, и в конце концов оказались в Архангельске, откуда очень захотелось перебраться на Соловки.

В Архангельском порту стоял большой лайнер «Алла Тарасова», возивший тогда в многодневные морские круизы провинциальных передовиков профсоюзного движения. В 1990-х его продали за гроши шведам, и он ходит по морям и океанам до сих пор.

На удачу я подошел к помощнику капитана и объяснил ему, что нам нужно на Соловки. Видимо, он принял нас за бичей-шабашников, искавших сезонную работу. К этому времени мы уже почти месяц были в походе, соответственно, не мылись, обветрились, заросли бородами и основательно оборвались. Тут же лежали тощие абалаковские рюкзаки, помятые котелки, замызганные чехлы палаток и другое малопривлекательное, но очень полезное барахло.

«Нужно будет заплатить», — с некоторым сомнением сообщил старпом и взял с нас по 3 рубля 60 копеек с носа за проезд в шестом классе, даже не потребовав никаких документов. Шестой класс оказался большим и абсолютно пустым помещением глубоко в недрах лайнера. Там мы и расположились с полным комфортом на надувных матрасах в собственных спальниках. На всякий случай — чтобы не буянили — корабельный кок еще и бесплатно нас кормил.

Когда «Алла Тарасова» пришла на Соловки и профсоюзников повели на экскурсию, мы свернули в лес и в глухом месте разбили лагерь. На осмотр достопримечательностей у нас была почти неделя. Никаких монахов на Соловках в то время еще не было, а в полуразваленных монастырских постройках стоял стойкий запах тюрьмы. На острове что-то вяло реставрировали, но никто ничего не охранял и никуда лазить не запрещал.

О лабиринтах мы знали и нашли их быстро. В то время они представляли собой круги из невысоких камней (по 30-40 сантиметров высотой), спиралью закрученные против часовой стрелки к центру. 4-5 человек легко могли бы сложить такой лабиринт за пару часов, благо камней вокруг изобилие.

После освоения Соловков туристами количество камней в лабиринтах значительно прибавилось, а они сами превратились в «сакральные места силы древних язычников». Впрочем, на островах Белого моря энергетика действительная особая, и космос кажется ближе. С этим не поспоришь.

Что еще можно сказать о Соловецких лабиринтах. Острова каменные, слой почвы там совсем тонкий, если сложить из камней круг, то он и через 200-300 лет в землю не уйдет и будет точно таким же, как при постройке. Никакого культурного слоя вокруг лабиринтов нет. То есть люди приходили и уходили, надолго у лабиринтов не задерживаясь. Версия о том, что это загоны для рыб, которые запутаются во время отлива, не выдерживает критики. Камни стоят не плотно, да и настолько глупой рыбы, чтобы заблудиться в воде среди камней, в Белом море не водится.

В следующий раз на Соловки я попал уже в середине 1990-х. Вдвоем с товарищем мы перешли туда из Беломорска на обычной байдарке-двойке. Это было большое и опасное приключение. В монастыре к тому времени уже появились монахи, и начался период религиозных войн: одни иноки считали, что нужно только молиться, а другие, что еще и работать.

В Андреевском ските Заяцкого острова жил космонавт-расстрига с кошкой Мышкой. Человеком он оказался путанным, но не вредным, и с нашим пребыванием на острове быстро смирился

Остров был густо засыпан камнями, среди которых при определенной доле воображения можно было обнаружить и концентрические выкладки, и спиральные лабиринты. Впоследствии над ними основательно потрудились археологи, внешний вид лабиринтов улучшился, а количество заметно прибавилось.