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1 час назад

На Алтае впервые найдены и изучены останки представителей семьи неандертальцев

FBM.ru

Российские биологи совместно с зарубежными коллегами секвенировали геном 13 неандертальцев, останки которых были найдены в двух пещерах на Алтае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института эволюционной антропологии (Германия).

На Алтае впервые найдены останки представителей семьи неандертальцев
Фото: FBM.ruFBM.ru

Генетический материал был извлечен из пещер Чагыр и Окладникова, останки в которых датируются 59-50 тыс. лет назад и 44 тыс. лет назад соответственно. Генетический материал был извлечен из фрагментов зубов и костей. Руководство исследованием осуществлял Нобелевский лауреат по физиологии или медицине 2022 года Сванте Паабо.

В ходе исследования ученые смогли составить примерный “портрет” древних людей. Было установлено, что в пещере Чагыр жила семья, состоящая из отца-неандертальца и его дочери-подростка, а также ее двоюродной сестры и возможной бабушки. В последнем случае палеогенетикам было трудно определить возраст женщины, поэтому они предположили, что она в равной степени могла быть бабушкой, тетей или даже двоюродной сестрой девочки.

Но мужская Y-хромосома, извлеченная из останков, показывает, что родственников мужского пола в неандертальских пещерах было значительно больше, чем женского. Это говорит о том, что неандертальские мужчины выбирали себе в жены девушек из других племен, а не женились на соплеменницах. Это характерно для высших приматов и некоторых народов, застрявших в первобытнообщинном строе. Также было подтверждено, что в таких популяциях мало генетического разнообразия.

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