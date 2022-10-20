В Дагестан съедутся модники со всей России

В конце года в Дагестане стартует модный проект «Красная дорожка», куда съедутся дизайнеры из России и ближнего зарубежья. Об этом сообщает ТАСС.

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Как сообщила член «Союза дизайнеров России» Минажат Гасанова, главная особенность мероприятия в этом году — интеграция народных и художественных промыслов в современные тренды, в том числе добавление патриотической тематики в новые коллекции. В будущем проект будут принимать и другие российские города, например, Саранск и Москва.

«Для наших дизайнеров необходима своя собственная российская "Красная дорожка", без пиар-механизма дизайнерам невозможно создать бренд, такие мероприятия помогают поднять престижность бренда и сделать его более узнаваемым», — рассказала Гасанова.

Депутат Госдумы Елена Драпеко добавила, что наряды с фольклорными мотивами сейчас будут востребованы и в повседневности.