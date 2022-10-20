Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+4° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
2 часа назад

В Дагестан съедутся модники со всей России

Lenta.ru

В конце года в Дагестане стартует модный проект «Красная дорожка», куда съедутся дизайнеры из России и ближнего зарубежья. Об этом сообщает ТАСС.

В Дагестан съедутся модники со всей России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как сообщила член «Союза дизайнеров России» Минажат Гасанова, главная особенность мероприятия в этом году — интеграция народных и художественных промыслов в современные тренды, в том числе добавление патриотической тематики в новые коллекции. В будущем проект будут принимать и другие российские города, например, Саранск и Москва.

«Для наших дизайнеров необходима своя собственная российская "Красная дорожка", без пиар-механизма дизайнерам невозможно создать бренд, такие мероприятия помогают поднять престижность бренда и сделать его более узнаваемым», — рассказала Гасанова.

Депутат Госдумы Елена Драпеко добавила, что наряды с фольклорными мотивами сейчас будут востребованы и в повседневности.

В октябре в Махачкале прошла выставка-ярмарка мастеров народных промыслов «Кубачинское серебро». В экспозиции представили авторские художественные изделия из серебра более 60 кубачинских мастеров, а также других ювелиров республики. Кроме того, для гостей были организованы мастер-классы по изготовлению изделий из серебра, орнаментальному оформлению традиционных кубачинских платков «Каз», а также вязанию традиционных носков — джурабов.

Места,Елена Драпеко,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители