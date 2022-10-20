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2 часа назад

Anna Asti открыла Жара Cool Fest, а Ольга Бузова закрыла самый молодежный фестиваль

Партнерский материал

19 октября 2022 года в Crocus City Hall отгремел первый музыкальный фестиваль Жара Cool Fest! Концерт прошел в обновленном после реконструкции зале Crocus City Hall с огромным танцполом, разделенным на фан-зону и танцевальный партер. В этот вечер на сцене выступили: Anna Asti, Мари Краймбрери, Ольга Бузова, Звонкий, Artik & Asti, Ольга Серябкина, Ваня Дмитриенко, Tenderlybae, Люся Чеботина, Коста Лакоста, Guma, Mia Boyka, Егор Шип, Mari Mirai, Хабиб, Galibri & Mavik, Bahh Tee & Turken и многие другие!

Anna Asti открыла Жара Cool Fest, а Ольга Бузова закрыла самый молодежный фестиваль
Фото: пресс-службапресс-служба

Ведущим стал Дима Масленников, а помогали ему выступающие артисты, которые появлялись совершенно неожиданно и из разных локаций! Егор Шип вместе с Димой вышли к зрителям на тацнпол, Люся Чеботина, была соведущей играя на фортепиано из гримерки, Ваня Дмитриенко – из-за кулис, Хабиб – из кафе, Tenderlybae - также появилась неожиданно из гримерки.

пресс-служба

Anna Asti исполнила микс из своих хитов, Ваня Дмитриенко - «Силу притяжения», Ольга Серябкина выступила со страстным номером «Бывшие», Galibri & Mavik вместе с фанзоной танцевали под «Чака Норриса», Мари Краймбрери растопила сердца композициями «Не буди меня» и «Если устал», Люся Чеботина зажгла под хиты «Плакал Голливуд» и «Солнце Монако», а Ольга Бузова закрыла фестиваль миксом из своих самых популярных песен представив роскошный номер.

Жара Cool Fest - это любимые артисты и лидеры чартов, самые громкие хиты и популярные исполнители, полный зал, подпевающий каждой песне. Все самое жаркое на одной сцене.

Места,Чак Норрис,Ольга Бузова,Ольга Серябкина,
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