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55 минут назад

Древнее захоронение жрицы Афродиты обнаружено в руинах Фанагории

Слово и Дело

Группа российских специалистов обнаружила древнее захоронение в руинах города Фанагория, расположенного на побережье Таманского полуострова. Как сообщает издание Planet Today, в захоронении найдены останки жрицы древнегреческой богини Афродиты.

Древнее захоронение жрицы Афродиты обнаружено в руинах Фанагории
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ученые отмечают, что они сумели определить профессию жрицы по ее медальону. Его размер составляет около семи сантиметров в диаметре и 15 миллиметров толщиной. Особое внимание археологи обратили на орнамент медальона, на котором можно было рассмотреть очертания Афродиты.

В захоронении также были обнаружены и другие драгоценности, в частности перстни. Однако, как утверждают специалисты, они плохо сохранились. Ученые не смогли точно разобрать орнамент на перстнях. Предполагается, что на них изображен рог изобилия.

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