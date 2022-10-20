Древнее захоронение жрицы Афродиты обнаружено в руинах Фанагории

Группа российских специалистов обнаружила древнее захоронение в руинах города Фанагория, расположенного на побережье Таманского полуострова. Как сообщает издание Planet Today, в захоронении найдены останки жрицы древнегреческой богини Афродиты.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Ученые отмечают, что они сумели определить профессию жрицы по ее медальону. Его размер составляет около семи сантиметров в диаметре и 15 миллиметров толщиной. Особое внимание археологи обратили на орнамент медальона, на котором можно было рассмотреть очертания Афродиты.