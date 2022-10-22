Москвичи перечислили наиболее интересные музеи столицы

Наиболее интересные музеи столицы перечислили москвичи в ходе исследования популярного портала по поиску работы SuperJob. В тройку лидеров по результатам опроса вошли Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина и Государственный Дарвиновский музей.

Фото: Мослента Мослента

Так, «Третьяковке» отдали свои голоса 16 процентов респондентов, при этом интерес женщин к этому музею чуть выше интереса мужчин. В пользу Пушкинского музея высказались 13 процентов опрошенных (тоже преимущественно женщины), а в пользу Дарвиновского — семь процентов.

В пятерку лидеров рейтинга наиболее привлекающих горожан музеев вошли Государственный исторический музей, за который проголосовало семь процентов респондентов, и Музеи Московского Кремля, в том числе Алмазный фонд и Оружейная палата (пять процентов).

В ходе исследования жители столицы также упомянули Политехнический музей, Центральный музей Вооруженных Сил РФ, Музей космонавтики, Музей Победы, Палеонтологический музей имени Орлова РАН, объединение «Музей Москвы», музей-панорама «Бородинская битва» и музей занимательный наук «Экспериментаниум».