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2 часа назад

Москвичи перечислили наиболее интересные музеи столицы

Мослентаиещё 1

Наиболее интересные музеи столицы перечислили москвичи в ходе исследования популярного портала по поиску работы SuperJob. В тройку лидеров по результатам опроса вошли Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина и Государственный Дарвиновский музей.

Москвичи перечислили наиболее интересные музеи столицы
Фото: МослентаМослента

Так, «Третьяковке» отдали свои голоса 16 процентов респондентов, при этом интерес женщин к этому музею чуть выше интереса мужчин. В пользу Пушкинского музея высказались 13 процентов опрошенных (тоже преимущественно женщины), а в пользу Дарвиновского — семь процентов.

В пятерку лидеров рейтинга наиболее привлекающих горожан музеев вошли Государственный исторический музей, за который проголосовало семь процентов респондентов, и Музеи Московского Кремля, в том числе Алмазный фонд и Оружейная палата (пять процентов).

В ходе исследования жители столицы также упомянули Политехнический музей, Центральный музей Вооруженных Сил РФ, Музей космонавтики, Музей Победы, Палеонтологический музей имени Орлова РАН, объединение «Музей Москвы», музей-панорама «Бородинская битва» и музей занимательный наук «Экспериментаниум».

В открытом опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения столицы.

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