Россияне назвали лучшие города страны для "зимовки"

Бесспорным лидером этого рейтинга, как можно догадаться, стал Сочи.
Более 40% жителей России хотели бы переехать из своего города на зимний период в другой регион. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом "Работа.ру".
Как сообщается, самым популярным городом, куда хотели бы отправиться россияне на зиму, стал Сочи. За него отдали свои голоса 52% участников опроса. Следом расположился соседний Краснодар - 28% голосов. На третьей и четвертой позициях оказались далеко не южные Петербург (14%) и Москва (13%).
Еще 13% россияне на холодное время года переехали бы в Калининград.
В опросе приняли участие более 3 тыс. человек из всех субъектов РФ, пишет "Газета.ру".