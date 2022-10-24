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4 часа назад

Россияне назвали лучшие города страны для "зимовки"

Inc-Newsиещё 1

Бесспорным лидером этого рейтинга, как можно догадаться, стал Сочи.

Россияне назвали лучшие города страны для "зимовки"
Фото: Inc-NewsInc-News

Более 40% жителей России хотели бы переехать из своего города на зимний период в другой регион. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом "Работа.ру".

Как сообщается, самым популярным городом, куда хотели бы отправиться россияне на зиму, стал Сочи. За него отдали свои голоса 52% участников опроса. Следом расположился соседний Краснодар - 28% голосов. На третьей и четвертой позициях оказались далеко не южные Петербург (14%) и Москва (13%).

Еще 13% россияне на холодное время года переехали бы в Калининград.

В опросе приняли участие более 3 тыс. человек из всех субъектов РФ, пишет "Газета.ру".

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