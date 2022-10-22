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52 минуты назад

Звезда 90-х рассказала о любимых местах для прогулок в Москве

Мослента

О своих любимых местах для прогулок в Москве рассказала в беседе с «Москвич Mag» звезда 1990-х, певица Алиса Мон.

Звезда 90-х рассказала о любимых местах для прогулок в Москве
Фото: МослентаМослента

«Я люблю гулять по ВДНХ и находящемуся рядом с ней Космопарку. Там меньше суеты, особенно в выходные. Тихо и красиво», — поделилась артистка.

Она отметила, что специально выбрала квартиру в этом районе, чтобы можно было и отдыхать рядом с домом, и решать рабочие вопросы в расположенном неподалеку Останкино.

«Мечтаю попасть в парк Горького, покататься на кораблике, хорошо бы вместе с мамой. Теперь уже весной, когда она приедет. В Москве 66 прекрасных больших парков, так что гуляй — не хочу!» — заявила Мон.

Певица добавила, что также нередко ее можно встретить на Ярославском рынке, который она очень любит, или в фитнес-клубе, куда она ходит плавать. А вот по ресторанам артистка не ходок.

«Два года назад в моем доме открыли шикарный ресторан. Думаете, я в нем была?! Нет! Неинтересно. Уж лучше в парк. Или еще куда, где есть свежий воздух и добрая атмосфера, без суеты», — призналась Мон.

Места,ВДНХ,
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