Известный бард назвал главное преимущество Москвы

«К сожалению, в последние годы некоторые приезжие стали ощущать себя в Москве неуютно. Такого быть не должно. Столица должна принимать всех, и отношение к жителям, откуда бы они ни были, должно быть таким же, как к людям, родившимся в Москве», — сказал бард.