Сын Газманова назвал город с самыми целеустремленными людьми

«Ведь любой человек, который хочет бросить свой город, отрезать корни и поехать себя реализовывать, приедет в Москву. Поэтому тут живут самые целеустремленные люди в стране. В этом отличие от других городов. Кроме того, это люди, которые привыкают к очень высокому темпу жизни. Многим некуда отступать», — объяснил Газманов.