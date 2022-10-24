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55 минут назад

Сын Газманова назвал город России с самыми целеустремленными людьми

Lenta.ru

Сын российского певца Олега Газманова Родион назвал Москву городом, где живут самые целеустремленные люди в России. Своим мнением артист поделился с изданием «Москвич Mag».

Сын Газманова назвал город с самыми целеустремленными людьми
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во время разговора Газманова попросили определить, чем москвичи отличаются от жителей других городов. По словам артиста, обычно в столичных городах коренное население составляет самую маленькую долю. Он уточнил, что многие люди приезжают реализовываться в Москву и оставляют свои родные города.

«Ведь любой человек, который хочет бросить свой город, отрезать корни и поехать себя реализовывать, приедет в Москву. Поэтому тут живут самые целеустремленные люди в стране. В этом отличие от других городов. Кроме того, это люди, которые привыкают к очень высокому темпу жизни. Многим некуда отступать», — объяснил Газманов.

Места,Олег Газманов,
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