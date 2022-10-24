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1 час назад

Необычайно красивое северное сияние наблюдали в Костромской области

Kostroma.Today

В Костромской области наблюдали редкое явление — северное сияние, узнал KOSTROMA.TODAY.

Необычайно красивое северное сияние наблюдали в Костромской области
Фото: Kostroma.TodayKostroma.Today

Его заметили в субботу после 18 часов в селе Никола (Межевской район). Красивое природное явление попало в объектив фотографа Александра Голубева, который сделал потрясающие снимки.

На кадрах видно, как на ночном небе переливаются фиолетовые и зеленые вспышки. Из-за ясной погоды, которая была 22 октября, северное сияние было особенно красочным.

Кстати, как говорят специалисты, такое явление трудно предугадать. Оно происходит, когда солнечный ветер достигает магнитного поля Земли и сталкивается с атомами кислорода в атмосфере.

Как рассказал корреспонденту КТ заведующий астрономической обсерваторией Костромского планетария Антон Горшков, такое явление могло быть как раз 22 октября. Именно в этот день зафиксировали небольшую магнитную бурю.

Кстати, цвет сияния подбирается не случайным образом. Он зависит от того, с каким газом сталкиваются солнечные лучи. Кислород дает зеленый оттенок на небе, а гелий — фиолетовый.

Подобное явление наблюдали в тот же вечер в Вологодской и Ленинградской областях.

Кстати, в селе Никола сияние видят довольно часто. Например, последний раз его наблюдали в апреле этого года.

Места,Александр Голубев,
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