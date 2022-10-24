Музыкальный гороскоп: портал «Рамблер» и HiFi-сервис Звук запустили проект «В ритме звезд»

«По данным ВЦИОМ за 2021 год, 71% россиян считают астрологию важным источником знаний о себе и мире (против 15% в 2019 году). При этом 58% респондентов учитывают астрологические прогнозы, прежде чем принимать ключевые решения. Мы решили создать проект, который будет отвечать запросам этой целевой аудитории, и проверить, как он повлияет на количество скачиваний приложения и прослушиваний треков внутри сервиса», – рассказала продуктовый маркетолог Звука Юлия Родионова.