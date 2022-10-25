Фестиваль талисманов провели в Японии впервые за три года

В Японии впервые за последние три года прошел фестиваль талисманов. В нем приняли участие больше 100 персонажей из разных районов страны, передает «МИР 24».

«Мы представляем талисман – это персонаж из города Куре в префектуре Хиросимы . Талисман олицетворяет море, на его берегу как раз и расположен город», – рассказала участница фестиваля Канон.

Организаторы подсчитали, что праздник посетили больше 70 тысяч человек. Такой интерес у японцев талисманы вызывают много лет. С каждым годом в стране их становится только больше.