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3 часа назад

Фестиваль талисманов провели в Японии впервые за три года

Мир24

В Японии впервые за последние три года прошел фестиваль талисманов. В нем приняли участие больше 100 персонажей из разных районов страны, передает «МИР 24».

Фестиваль талисманов провели в Японии впервые за три года
Фото: Мир24Мир24

Милые персонажи танцевали, развлекали взрослых и маленьких гостей фестиваля. Главная их миссия – представить свой район или город.

«Мы представляем талисман – это персонаж из города Куре в префектуре Хиросимы. Талисман олицетворяет море, на его берегу как раз и расположен город», – рассказала участница фестиваля Канон.

Организаторы подсчитали, что праздник посетили больше 70 тысяч человек. Такой интерес у японцев талисманы вызывают много лет. С каждым годом в стране их становится только больше.

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