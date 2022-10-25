История убийцы-каннибала вызвала всплеск туризма в его городе

«У нас есть люди, которые прилетают из Барселоны и Франкфурта, чтобы принять участие в нашем туре», — рассказал Вейс. Организатор отметил, что почти 90 процентов его клиентов женщины в возрасте от 20 до 40 лет. Гид добавил, что веселое поведение на экскурсиях недопустимо, так как целью таких туров является не развлечение, а «напоминание важных уроков обществу».