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1 час назад

История серийного убийцы-каннибала вызвала всплеск туризма в его родном городе

Lenta.ru

Выход сериала про известного американского убийцу-каннибала Джеффри Дамера вызвал всплеск интереса туристов к его родному городу Милуоки в штате Висконсин. Об этом пишет New York Post.

История убийцы-каннибала вызвала всплеск туризма в его городе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Популярность сериала «Монстр: История Джеффри Дамера», который вышел в сентябре 2022 года, отразилась на резко выросшем спросе туристов к поездкам в родной город убийцы Милуоки (США) и экскурсиям «по следам его преступлений». По словам организатора таких прогулок Боба Вейса (Bob Weiss), в последнее время от путешественников нет отбоя: количество пешеходных туров увеличилось с четырех до 16 в неделю.

«У нас есть люди, которые прилетают из Барселоны и Франкфурта, чтобы принять участие в нашем туре», — рассказал Вейс. Организатор отметил, что почти 90 процентов его клиентов женщины в возрасте от 20 до 40 лет. Гид добавил, что веселое поведение на экскурсиях недопустимо, так как целью таких туров является не развлечение, а «напоминание важных уроков обществу».

Тем не менее, не все горожане рады наплыву туристов. Например, владелец печально известного бара «Клуб 219» Чариз Гарднер (Charese Gardner), где Дамер знакомился со многими из своих жертв, переделал в заведении «каждую вещь», чтобы место стало абсолютно другим.

«У меня на окнах следы от лиц, потому что люди пытаются заглянуть внутрь. Я не очень понимаю эту одержимость», — пожаловался Гарднер.

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