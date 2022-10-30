Как выглядят абсолютно пустые города-призраки в Китае

В Китае около 687 городов, а на сектор недвижимости приходится колоссальные 29% от общего ВВП страны. Тем не менее, китайский рынок недвижимости в последнее время страдает от долгового кризиса в размере 300 миллиардов долларов, но это не единственная серьезная проблема, с которой сталкивается рынок жилья в Китае.

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Статистика показывает, что около 20% всего городского жилья в Китае — около 65 миллионов объектов — свободны. Эти 20% включают в себя большие участки городов, таких как Тяньдученг, Темз-Таун, Биньхай и многие другие, которые простираются на сотни квадратных километров, но в них гораздо больше пустых зданий, чем занятых. Подробнее о призрачных городах Китая читайте в материале "Рамблера".

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Как выглядят такие города

Статистика показывает , что в настоящее время в Китае может быть до 50 городов-призраков. Но это не оставленные жителями города из-за климатических катастроф или чего-то другого, а просто новые отстроенные районы с небоскребами и многоэтажками, в которых никто никогда не жил.

Прогулка по такому городу на самом деле пугает. Абсолютно пустые жилищные комплексы с облагороженными парками и дворами, пустые холлы современных домов, нетронутые лифты и, главное, квартиры, в которых никто никогда не жил и вряд ли скоро будет жить.

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Представьте себе целые улицы с рядами многоэтажных домов, в которых нет ни души? Такая ситуация в Китае довольно распространена. Причем пустуют не только многоквартирные дома, но и красивые виллы, пентхаусы, дюплексы - китайцы просто не живут в них. А ведь в стране уже десятки миллионов пустых объектов! Говорят, что такие районы больше похожи на картинку из фильмов про апокалипсис.

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Такие «города-призраки» в Китае имеют хорошо соединенные дороги, инфраструктуру, небоскребы и множество общественных пространств, но крайне малонаселены и имеют обширные территории, полностью лишенные жителей .

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Как Китай стал страной городов-призраков?

Когда-то недвижимость была сектором, в котором инвестиции считались безопасными и прибыльными в Китае. Даже китайское правительство поощряло инвестиции в недвижимость, потому что на протяжении десятилетий рынок недвижимости и более или менее постоянно растущие цены на нее были ключевым фактором увеличения благосостояния страны, а также доходов домохозяйств.

Коммунистическое правительство накапливает доходы от продаж в размере миллиардов долларов от продажи земли и доходов от рынка недвижимости, и причина этой экономики, основанной на недвижимости, кроется в конституции страны. Согласно китайской конституции, вся земля в Китае принадлежит государству , поэтому, когда застройщики хотят построить участок земли, они должны арендовать его у правительства, часто участвуя в местных земельных аукционах.

Еще одна причина прежнего неконтролируемого роста рынка недвижимости в Китае заключается в том, что по сравнению с населением, проживающим в США и Европе, гораздо меньше китайских граждан инвестируют в фондовый рынок. В США около 52% населения США владеют акциями и около 65% — собственностью. В то время как в Китае только около 7% населения владеют акциями, но около 90% являются домовладельцами. Среди них 70% миллениалов, многие из которых планируют приобрести дополнительную инвестиционную недвижимость. Эта спекуляция инвестиционной недвижимостью также является причиной того, что вложения в недвижимость в Китае составляют большую долю общего состояния семей. Около 70% имущества семей приходится на недвижимость.

О масштабах развития недвижимости в стране можно судить по тому факту, что количество бетона, использованного США за весь 20-й век, меньше, чем то, что Китай израсходовал только за три года с 2010 по 2013 год.

В течение многих лет пузырь на китайском рынке жилья приводил к росту цен на недвижимость, и застройщики боролись за строительство все большего количества квартир. Но спрос на квартиры в настоящее время сократился из-за ряда факторов, включая рост недоступности домов, старение населения и замедление роста населения.

Невероятное количество общественного интереса к недвижимости обеспечило постоянный приток богатства правительству и в значительной степени способствовало росту числа домовладельцев в Китае. Однако это также привело к существованию нескольких городов-призраков и поселков, возникших в результате неконтролируемой урбанизации и строительства в стране.

Каждый год в Европе и США строится в общей сложности около 3 миллионов домов, но Китай ежегодно строит более 10 миллионов единиц жилья. Большинство людей в Китае уже владеют недвижимостью, поэтому им не нужно новое жилье, но многие из них продолжают покупать новостройки в качестве инвестиций.

По мнению экспертов , иногда эти распроданные дома, здания, кварталы и даже целые города годами остаются пустующими из-за дисбаланса спроса и предложения (который также считается одной из причин кризиса), вызванного чрезмерной урбанизацией в Китае.

В отличие от некоторых частей США и Японии, где незанятые дома в разной степени заброшенности и ветхости принесли городам и регионам титулы «городов-призраков», в Китае все по-другому. Они не заброшены, а скорее пусты.