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2 часа назад

В Приморье обнаружили самую большую в мире устрицу

Lenta.ru

Владельцы одной из морских ферм Владивостока обнаружили на дне бухты Новик устрицу, которая претендует на звание самого большого моллюска в мире. Об этом сообщает «Вести.Приморье».

В Приморье обнаружили самую большую в мире устрицу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам маркетолога фермы «Торус ДВ» Андрея Попова, длина дальневосточной устрицы составила 38 сантиметров — последний зарегистрированный рекорд принадлежит моллюску из Дании — 35,5 сантиметра.

«Мы решили опустить ее на морское дно, чтобы росла дальше. Будем ее доставать раз в год и замерять. Хотелось бы, чтобы доросла до полуметра. Вообще, самый старый моллюск, который был выловлен, был возраста около 400 лет. Нам есть куда стремиться», — считает специалист.

В интервью «Комсомольской правде» Попов рассказал, что заявка в Книгу рекордов Гиннесса уже подана, однако из-за ситуации в мире Россия сейчас не может зарегистрировать свои достижения. Кроме того он раскрыл, что моллюска поймали еще в июле в заливах Петра Великого, но обнаружили только сейчас, так как все морепродукты проходят тщательную обработку в карантинной зоне.

Ранее в октябре Русское географическое общество (РГО) собралось аккредитовать новый туристический маршрут по популярным местам Приморья. У желающих опробовать новый маршрут есть возможность посетить такие известные места, как Владивостокская крепость, Миллионка, морская ферма, древнее городище, Кравцовские водопады и другие достопримечательности.

Места,Андрей Попов,Русское географическое общество,
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