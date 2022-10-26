Вилла XVI века, построенная в Риме, стала самым дорогим домом в мире

Вилла «Аврора», построенная в центре Рима, — самый дорогой дом в мире, пишет Oddity Central. Особняк был построен в XVI веке, а его потолок украшает фреска, написанная мастером итальянского барокко.

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Вилла площадью 30 тыс. квадратных метров расположена в нескольких минутах ходьбы от знаменитой улицы Виа Венето, где расположен одни из лучших отелей Рима. Раньше особняк принадлежал итальянской дворянской семье Людовизи, которая дала Италии многочисленных дипломатов и меценатов.

Из-за проблем с собственниками суд постановил, что «Аврора» должна быть продана с аукциона, однако желающих приобрести недвижимость пока нет. Всему виной цена дома — $539 млн, что делает его самым дорогим в мире.

«Покупателем должен быть миллиардер. Миллионеру для этого недостаточно», — сказала принцесса Рита Бонкомпаньи-Людовизи, нынешняя жительница виллы.

Эксперты объясняют высокую цену дома хранящимися в нем художественными сокровищами, в частности потолочной фреской, написанной Карраваджо, стоимость которой оценивается в $310 млн. Сообщается, что работа была написана в 1597 году и обнаружена только где-то в 1960-х годах.