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1 час назад

Большой осенний концерт группы «Свидание» 25 ноября в московском клубе «Урбан»

Партнерский материал

Московский коллектив «Свидание» - это романтика десятых и музыка городской влюблённости, объединившая обаятельные инструменталы с лирикой Андрея Зеберти, литературу серебряного века со столичной жизнью сегодняшнего дня - получается вневременная музыка, которая уместно звучит в плейлистах нынешних двадцатилетних и вызывает приятную ностальгию у их родителей.

Большой осенний концерт группы «Свидание»
Фото: пресс-службапресс-служба

За семь лет творческого пути вокалист Андрей Зеберти, Иван (гитара) и Дмитрий (бас) Галицкие, Роман Гатчин (барабаны) и Антон Макаров (клавиши) выпустили пять студийных альбомов, получили престижную премию на независимой сцене «Золотая Горгулья» и собрали вокруг «Свидания» фан-базу молодых, думающих и чувствующих людей. Клипы на их песни «Я и твой кот», «Любовь» уже собрали более миллиона просмотров на YouTube.

предоставлено пресс-службой

Группа активно гастролирует по всей стране. В ноябре музыканты дадут большой осенний концерт в Москве, на котором исполнят композиции из грядущего нового альбома и, конечно же, проверенные временем и полюбившиеся слушателям хиты.

Приглашаем на особенное свидание 25 ноября в «Урбан» (г. Москва). Единственная возможность увидеть коллектив в столице этой осенью.

Больше информации на сайте.

Места,Антон Макаров,
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