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2 часа назад

Русский музей создал виртуальную выставку об эпохе Петра I

Ревизор.ru

осударственный Русский музей к 350-летию Петра I и 301-й годовщине принятия им титула императора всероссийского подготовил виртуальную выставку. На ней будут представлены экспонаты со всех ведущих музеев России о Петре Великом и его эпохе.

Русский музей создал виртуальную выставку об эпохе Петра I
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

Данная выставка будет доступна на портале "Виртуальный Русский музей" и сайте музея.

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Пресс-служба Русского музея рассказала, что на виртуальной выставке выделены тематические разделы, в которых собраны портреты как самого императора и членов его семьи, так и современников, соратников Петра I. Среди наиболее известных авторов первые русские портретисты, прошедшие обучение в Европе, Иван Никитин и Андрей Матвеев, а также иностранные художники, работавшие в России по приглашению Петра, Иоганн Таннауэр и Луи Каравак. Есть среди представленных и портреты русского царя, созданные во время поездок в Западную Европу, в том числе знаменитый портрет кисти Ж.-М. Натье, а также портреты на эмали основоположника миниатюрного портрета в России Григория Мусикийского, многочисленные портреты Петра, выполненные западноевропейскими и российскими граверами, начиная с конца XVII века.

Будет представлен раздел, который будет посвящён соратникам и сподвижникам Петра I, где виртуальные посетители смогут увидеть редкие прижизненные изображения Александра Меншикова, Бориса Шереметева, Якова Брюса, Петра Толстого, Корнелия Крюйса и других деятелей петровской эпохи.

Также будет представлен раздел "События эпохи", где все желающие смогут ознакомиться с батальными картинами и произведениями, посвященными Северной войне и важным событиям в жизни Петра I. Ещё на виртуальной выставке будут представлены гравюры, которые изображают новую столицу Петербург и победы молодого русского флота.

Представители Русского музея уточнили, что образ первого русского императора на выставке дополняют мемориальные предметы из Летнего дворца и Домика Петра I, входящих в комплекс Русского музея, скульптурные произведения Б. К. Растрелли, Мари Анн Колло, Марка Антокольского, Леопольда Бернштама и других авторов. Помимо этого, посетители смогут увидеть около 60 медалей, которые были созданы в петровское время.

На виртуальной выставке будет представлено более 450 произведений живописи, графики, скульптуры, нумизматики, декоративно-прикладного и народного искусства конца XVII - первой половины XX века. Своими экспонатами поделились Государственный Эрмитаж, Государственный исторический музей, Третьяковская галерея, ГМИИ им. А. С. Пушкина, музеи-заповедники "Петергоф", "Павловск", "Гатчина", "Царское Село".

Места,Леопольд Бернштам,Борис Шереметев,Александр Меншиков,Андрей Матвеев,Иван Никитин,Петр Толстой,Эрмитаж,
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