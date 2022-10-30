Раскрыт адрес первого небоскреба «для холостяков»

Адрес первого небоскреба, который также считался жильем для холостяков, раскрыл Telegram-канал «История Москвы».

Фото: Мослента Мослента

«Первый десятиэтажный дом высотой 40 метров в Москве построили в 1913 году. До 1931 года он считался самым высоким домом в городе», — рассказал автор канала.

По имеющейся информации, дом в Большом Гнездниковском переулке, 10 был построен по проекту московского архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее. Изначально в здании располагались малогабаритные дешевые квартиры без кухонь, из-за чего новостройку прозвали «домом для холостяков».

Позже здесь размещалась театральная мастерская, где начинал свою деятельность известный сейчас Театр Сатиры. В 1918 году дом был национализирован, и вместо выселенных жильцов в квартиры заехали партийные работники и служащие советских учреждений.