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3 часа назад

Раскрыт адрес первого московского небоскреба «для холостяков»

Мослентаиещё 3

Адрес первого небоскреба, который также считался жильем для холостяков, раскрыл Telegram-канал «История Москвы».

Раскрыт адрес первого небоскреба «для холостяков»
Фото: МослентаМослента

«Первый десятиэтажный дом высотой 40 метров в Москве построили в 1913 году. До 1931 года он считался самым высоким домом в городе», — рассказал автор канала.

По имеющейся информации, дом в Большом Гнездниковском переулке, 10 был построен по проекту московского архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее. Изначально в здании располагались малогабаритные дешевые квартиры без кухонь, из-за чего новостройку прозвали «домом для холостяков».

Позже здесь размещалась театральная мастерская, где начинал свою деятельность известный сейчас Театр Сатиры. В 1918 году дом был национализирован, и вместо выселенных жильцов в квартиры заехали партийные работники и служащие советских учреждений.

Ранее москвичам раскрыли место в городе с атмосферой начала XIX века.

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